本报记者 李 锋 王 莉 马 菲 陈效卫

国际原子能机构技术工作组近日结束对日本福岛核电站核污染水处置的实地考察，将于4月份发布针对本次调查内容的评估报告。国际社会注意到，日方没有同意机构技术工作组对排海以外的核污染水处置方案进行评估，这使得机构无法评估核污染水处置最佳方案。相关人士呼吁，日方应切实纠正错误，与相关国际机构和利益攸关方充分协商，以公开、透明、科学、安全的方式处置核污染水。

近日，日本福岛县民众和环保组织成员在福岛县磐城市举行集会，反对核污染水排海决定。磐城市议会议员佐藤和良表示：“福岛民众希望能够公开更多核污染水的具体情况，呼吁更多人提高对保护海洋环境的重视程度。”福岛县居民代表认为，日本政府不准备公布真实材料，也没有尽最大努力来研究更安全的排放方案。“向海洋排放核污染水不仅仅是日本的问题，它关系到全球海洋生物安全和环境污染问题。”不少居民表示。

据日本宫城县地方媒体报道，从去年12月开始，日本多地学校收到由日本政府制作的向学生宣传核污染水“安全”的传单，引发争议。报道说，有些学校拒绝向学生发放传单，还有学校事后将传单收回。宫城县一小学校长批评称，制作这种传单是“欺骗纯真儿童的行为”。

朝日电视台网站评论称，福岛等地的渔业从业者对核污染水排海一事非常不满，认为此举将影响他们今后的工作与生活。

韩日两国政府日前首次召开视频工作会议，韩方就核污染水排海相关技术性问题提出质询。韩国政府强调，韩日有必要继续就核污染水处理问题进行充分且务实的讨论，要求日本进一步提供相关的技术资料。

韩国62个民间团体不久前在日本驻韩国大使馆前联合举行抗议活动，对日本执意启动核污染水排海计划表达强烈愤慨。参加抗议活动的民间团体发表共同声明说，放射性物质将顺着洋流流入韩国海域，并污染整个海洋，带来不安和恐慌。

韩国原子能研究院研究员宋镇镐近日在《韩民族日报》撰文，对日本2021年11月公布的关于福岛核污染水排海的辐射影响评估报告提出质疑。他表示，该报告完全没有考虑福岛核事故初期，释放到海洋并沉降到海床的放射性元素对海洋生态系统的污染和对人类造成的辐射影响。“日本需尽快净化占核污染水总量70%的高浓度放射性核污染水，并确保有足够空间将核污染水储存至少60年，而不是执着于思考如何将核污染水排放入海。”宋镇镐表示。

绿色和平组织主管东亚地区事务的核专家肖恩·伯尼认为，为使向海洋排放核污染水具有正当性，东京电力公司进行了片面的核辐射影响评估。在没有充分科学依据的情况下，东京电力公司片面断定排放核污染水不会对10平方公里范围以外的海域和海洋生态系统造成损害。

澳大利亚澳中工商业委员会北领地分会主席戴若·顾比表示，由于污染物很快会被海洋生物尤其是贝类所吸收，日本将核污染水排入海洋不仅将影响本国渔业，也将对周边地区渔业产生影响。日方的决定难以赢得其他国家的信任。

日本核污染水排海计划同样引起北马里亚纳群岛联邦的不满。当地众议员巴巴塔向媒体表示，日本政府须考虑可行的方案替代目前的核污染水排海计划，“绿色和平组织日前公布的报告显示，唯一可接受的方案是日本利用现有的技术对核污染水进行长期储存和处理”。非营利组织太平洋全球化网络的协调员莫林在接受媒体采访时说：“太平洋不是放射性核污染水的倾倒池。”

（本报北京、首尔、堪培拉3月20日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 15 版）

(责编：杨光宇、袁勃)