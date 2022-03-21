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王毅分别同阿尔及利亚、坦桑尼亚外长举行会谈

2022年03月21日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社合肥3月20日电  （记者岳媛媛）国务委员兼外长王毅20日在安徽屯溪分别同阿尔及利亚外长拉马拉、坦桑尼亚外长穆拉穆拉举行会谈。

　　在同拉马拉会谈时，王毅表示，世界上除了某些热衷地缘博弈的国家，还有众多像中国和阿尔及利亚这样有着悠久历史文明、热爱和平与正义的国家。只要我们携起手来，加强团结协作，就能大力促进国际关系的民主化进程，推动世界走向更加光明的未来。

　　拉马拉表示，阿方赞同中方对当前乌克兰危机的看法，认为中方的主张立足国际公平正义，着眼促进和平稳定与安全，是一条正确的康庄大道。

　　当日，穆拉穆拉对华进行视频访问。在同她视频会谈时，王毅说，中坦友好深入人心、牢不可破。中方愿从战略高度和长远角度看待中坦关系，以两国元首重要共识为指引，不断深化两国全面合作伙伴关系，并为非洲大陆的自主发展作出更大贡献。

　　穆拉穆拉说，坦方致力于将坦中关系打造为非中关系的标杆，愿提升两国友好合作，推动双边关系不断迈上新的高度。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月21日 03 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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