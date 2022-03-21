新华社合肥3月20日电 （记者岳媛媛）3月20日，国务委员兼外长王毅在安徽屯溪同阿尔及利亚外长拉马拉会谈后共同会见记者。有记者问，当前俄乌冲突仍在继续，美欧等不断加大对俄极限制裁，中国和发展中国家则有自己的看法和立场，目前似乎存在一个广大的“中间地带”。

王毅就此表示，近段时间，我与很多亚洲、非洲国家外长交换意见，感觉到世界上很多国家与中国一样，高度关注乌克兰危机发展，也有很多共同语言。

首先我们都认为，《联合国宪章》的宗旨和原则应当得到遵循，国际争端应当通过和平手段得到解决，当事方应当尽快停火止战。我赞同拉马拉外长的一个观点，在联合国大会讨论乌克兰问题时，中阿双方还有不少国家都投了弃权票。弃权票也是一种态度，是为了给和平一个机会，是不赞成用战争和制裁解决争端，是一种负责任的态度。同时，我们都认为，乌克兰问题走到今天并非偶然，是各种因素综合作用的结果，也是多年积累矛盾的爆发，根子在于欧洲的安全问题，北约无限制东扩的做法值得反思。从长远计，欧洲各方还是应本着安全不可分割原则，在尊重彼此合理关切基础上，通过对话谈判，构建起平衡、有效、可持续的地区安全架构。

王毅强调，乌克兰危机的演变正在超越自身，溢出效应波及全球。在这一问题上，包括中国和发展中国家在内的大多数国家，我们既有合理的关切，也有相似的立场：

一是大家普遍认为，处理国际地区热点问题，并不是只有战争和制裁两种选择，对话谈判才是根本解决之道，当前形势下更应坚持这一方向。

二是世界经济复苏势头不应受到破坏。疫情冲击背景下，不断升级的单边制裁，将造成全球产业链供应链断裂，导致各国民众生活受到冲击。各国人民并没有责任为地缘冲突和大国博弈埋单。

三是各国都有权独立自主地决定自身对外政策，不应被强迫选边站队。处理复杂问题，对待不同意见，不应采取非敌即友、非黑即白的简单化做法，尤其要抵制冷战思维，反对阵营对抗。

四是各国的主权独立和领土完整任何时候都应得到尊重。这一原则对所有国家和地区都应适用，不应当有例外，更不能搞双重标准。

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 03 版）

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