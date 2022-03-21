本报记者 李欣怡

日前，中共中央对外联络部通过视频方式同阿拉伯国家政党媒体智库举行“新时代的中国共产党”主题交流会暨“讲好民主与发展的故事——政党媒体智库的责任与作用”研讨会。来自16个阿拉伯国家的18个政党和12家媒体智库约50名代表热烈交流，分享他们眼中中国共产党带领中国人民取得的伟大发展成就，共叙友好交往，凝聚发展智慧。

“我曾在2013年和2019年两次访问中国，亲眼见证了在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国取得日新月异的发展成就。”研讨会上，黎巴嫩未来阵线媒体事务书记、官网负责人阿卜杜萨拉姆·穆萨提及两度来华经历。他表示，中国共产党始终胸怀天下，致力于提升民众福祉，在摆脱贫困、实现可持续发展、抗击新冠肺炎疫情等领域取得举世瞩目成就。

“我通过研读《习近平谈治国理政》，了解到中国在政治、经济、社会等领域取得的巨大发展成果。”也门改革集团领导人、副议长穆赫辛·巴西拉表示，中国坚持和发展中国特色社会主义，结合实际情况制定发展规划，为解决当今世界面临的问题提供借鉴。中国是推动世界共同发展的重要力量。“中国的发展充分证明，各国根据本国实际推动发展是可行的。”

埃及共产党总书记萨拉赫·阿德利认为，在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，中国开创了高质量发展的新局面。中国加强理论创新，不断推进马克思主义中国化，坚持实事求是，为各国发展提供经验智慧。相信中国将取得新的更大成就。

巴勒斯坦法塔赫媒体和文化部负责人哈立德·苏莱曼认为，在不断深化改革开放的过程中，中国着力构建高水平社会主义市场经济体制，经济取得长足发展。

阿拉伯中国之友作家和新闻媒体人士国际联盟成员、伊拉克媒体人巴哈·曼尼亚表示，中国共产党始终牵挂着人民，致力于改善民生。经过8年持续奋斗，中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，目前正向实现共同富裕不断迈进。

与会嘉宾纷纷表示，希望同中国进一步加强沟通，深化合作。

“疫情防控期间，中国积极同各国开展抗疫合作，为全球团结抗疫提供有力支持。”阿尔及利亚民族解放阵线党领导人、国民议会副议长本莱克哈勒表示，中国共产党致力于推动构建人类命运共同体，实现人类共同发展和繁荣，世界各国人民都将从中受益。

沙特研究和知识交流中心研究员米天一表示，近年来中国同阿拉伯国家合作进一步深化，特别是可再生能源和替代能源、金融及卫生领域的合作蓬勃发展。

阿联酋战略研究中心战略研究和科研部主任阿迪勒·桑古尔表示，中国是阿联酋主要贸易伙伴之一，阿联酋很早就开始同中国合作进行5G基础设施建设，并将中国的人工智能技术应用到智慧城市建设、基建管理、交通信号系统、空气质量监测系统等诸多领域，两国全面战略伙伴关系不断深化。

毛里塔尼亚争取共和联盟副主席瓦格夫表示，期待与中国共产党进行更多合作和经验交流，深化两国和两国人民友好，不断推动经贸、医疗卫生、基础设施等各领域务实合作。

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)