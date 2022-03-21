作为负责任大国，中国从维护全球共同利益的高度谋合作、促发展、护和平，展现了推动构建人类命运共同体的大国担当

“我们要拿出担当，为动荡变化的世界注入更多稳定性和确定性”“双方要维护全球市场稳定和供应链畅通，推动全球发展倡议落地走实”“中方愿同各方坚持真正的多边主义，维护国际公平正义，维护新兴市场国家和发展中国家正当权益和共同利益”……近日，习近平主席同多位外国领导人举行视频峰会、通电话、视频通话，从维护全球共同利益的高度谋合作、促发展、护和平，展现了推动构建人类命运共同体的大国担当。

今年是一个充满挑战的年头。新冠肺炎疫情仍未彻底战胜，乌克兰危机又接踵而来，本来就充满不确定性的国际局势更加复杂动荡。关键时刻更见勇毅担当。作为负责任大国，中国始终站在历史前进的正确方向上，高举多边主义旗帜，同所有爱好和平、谋求发展的国家一道，加强团结合作，携手应对挑战，努力为世界开辟美好未来。

中国是维护世界和平的重要力量。当前，个别大国为了维护霸权地位，重拾冷战思维，制造阵营对立，进一步加剧了动荡与分裂。中国认为，大国竞争不是时代主题，零和博弈不是正确选择。中国强调，要秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，摒弃独享安全、绝对安全的想法，坚持通过谈判停止冲突，通过对话解决争端，通过合作增进互信，共同建设持久和平的世界。乌克兰危机发生后，中国致力于劝和促谈，强调应该支持一切有利于和平解决危机的努力，与个别国家拱火浇油的做法形成鲜明对比，充分体现出中国坚持的和平发展理念。

中国是促进共同发展的积极行动派。可持续发展才是好发展，大家一起发展才是真发展。中国在集中精力办好自己的事、推动中国经济高质量发展的同时，积极发展全球伙伴关系，不断扩大同各国的利益交汇点，不断拉紧同各国共同发展的纽带。中国持续推进高质量共建“一带一路”，共建“一带一路”大家庭成员达到180个。中国提出全球发展倡议，不断凝聚推动全球可持续发展的国际共识。当前，个别国家借乌克兰危机实施全方位、无差别制裁，拖累疫情下本就负重前行的世界经济，对各方都不利，受罪的还是老百姓。中国一直在为和平尽力，就是充分考虑到全球稳定和几十亿人民的生产生活，努力为全球发展创造有利条件。中方支持印度尼西亚发挥二十国集团主席国作用，聚焦“共同复苏、强劲复苏”主题，办好巴厘岛峰会，就是为了凝心聚力、共促发展。

中国是加强全球治理的中流砥柱。面对全球性挑战，没有国家可以置身事外，各国必须同舟共济、共克时艰，在应对新冠肺炎疫情、气候变化等全球性问题上加强沟通协调，凝聚最大公约数，画出最大同心圆。中国坚定维护并践行真正的多边主义，倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，反对霸权主义和强权政治，反对集团政治，坚定捍卫以联合国为核心的国际体系，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，推动全球治理体系朝着更加公平合理的方向发展。作为今年金砖主席国，中国与各方一道推动金砖合作机制保持发展势头，构建更加全面、紧密、务实、包容的高质量伙伴关系，有利于进一步扩大新兴市场国家和发展中国家在全球治理中的发言权。

事实充分表明，在动荡变化的世界里，中国始终代表着稳定性和正能量，始终站在历史前进的正确方向上。无论国际风云如何变幻，中国都将继续胸怀天下、担当尽责，坚定不移地高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，同世界上一切进步力量一道，合力谋发展，一起向未来。

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)