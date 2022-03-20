外交部副部长乐玉成3月19日在清华大学战略与安全研究中心主办的第四届战略与安全国际论坛发表演讲时，应询介绍中美元首视频通话相关情况，强调美方要将拜登总统关于中美关系的积极表态落到实处。

乐玉成表示，3月18日晚上，习近平主席应约同美国总统拜登举行视频通话，双方就中美关系、乌克兰局势等问题谈了两小时，气氛十分务实，交流也十分坦诚深入。

乐玉成表示，关于中美关系，拜登总统首先积极评价50年前美中两国发表的“上海公报”，认为50年后的今天，美中关系再次处于关键时刻，美中关系如何发展将塑造21世纪的世界格局。拜登总统在去年11月曾向习近平主席表达了“四不一无意”的对华态度，这次他重申美国不寻求同中国打“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突。

乐玉成说，习近平主席对拜登总统的这一表态表示十分重视，强调我们都赞同中美要相互尊重、和平共处、避免对抗，但美方一些人没有落实我们两人达成的重要共识，也没有把总统先生的积极表态落到实处。美方对中方的战略意图作出了误读误判。习近平主席着重就台湾问题强调指出，目前，中美关系还没有走出美国上一届政府制造的困境，反而遭遇了越来越多的挑战。特别是美国一些人向“台独”势力发出错误信号，这是十分危险的。台湾问题如果处理不好，将会对两国关系造成颠覆性影响。希望美方予以足够重视。拜登总统重申将坚持一个中国政策，不支持“台独”，无意同中国发生冲突。两国元首均表示将致力于管控好分歧，保持密切沟通和交流。

乐玉成表示，关于乌克兰局势，习近平主席阐明了中方关于乌克兰问题的基本立场，指出中方历来主张和平，反对战争，倡导维护国际法和公认的国际关系基本准则，坚持按照联合国宪章办事，主张共同、综合、合作、可持续的安全观。各方应该共同支持俄乌对话谈判，谈出结果、谈出和平。习近平主席专门引用了中国的两句老话，一句是“一个巴掌拍不响”，另一句是“解铃还须系铃人”，敦促有关各方展现政治意愿，继续对话谈判，包括美国和北约也应该同俄罗斯开展对话，解开乌克兰危机的背后症结，化解俄乌双方的安全忧虑。习近平主席还强调，确保安全的长久之道在于大国相互尊重、摒弃冷战思维、不搞阵营对抗、逐步构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构。拜登总统也介绍了美方的立场，表示愿同中方沟通，防止事态升级。

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