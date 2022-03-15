美方应好好反思自己在乌克兰危机中扮演的角色，停止撒谎欺骗、混淆视听，切实承担起应尽责任，为缓和局势、解决问题拿出实际行动，做些有利于和平的事

近期，美国一些政客和媒体一再捏造并散布虚假信息，借乌克兰问题对中国进行污蔑抹黑。在事实面前，这种为推卸自身责任而制造谣言的做法卑劣而无效，不仅丝毫掩盖不了美方在乌克兰危机上的责任，而且只会进一步暴露美方唯恐天下不乱的险恶用心。

乌克兰局势发展到今天这个地步，是中国不愿意看到的。作为联合国安理会常任理事国，中国始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直，独立自主地作出判断、表明主张。乌克兰问题有其复杂的历史经纬，解决乌克兰问题需要冷静和理性。中国认为，要化解当前危机，必须坚持联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障各国的主权和领土完整；必须坚持安全不可分割原则，照顾当事方的合理安全关切；必须坚持通过对话谈判，以和平方式解决争端；必须着眼地区长治久安，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。中国立场光明磊落，中国主张具有积极建设性。

推动解决乌克兰危机，当务之急是劝和促谈，而不是拱火浇油。中国始终站在和平合作、公道正义一边，支持任何有助于缓和局势和政治解决的努力，反对任何不利于推动外交解决、导致局势升级的行动。中国一直同各方保持密切沟通，已经做了一些劝和促谈的工作，愿继续为劝和促谈发挥建设性作用，并在需要时与国际社会一道开展必要的斡旋。中国的做法是负责任的，真正体现了大国担当。个别国家妄图制造危机、转嫁危机并从危机中渔利，这种伎俩损人也不利己。

中国不赞成用制裁手段解决乌克兰问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。制裁从来不是解决问题的有效途径，只会给相关国家的经济和民生带来严重困难，进一步加剧分裂和对抗。制裁不仅造成经济上“双输”或“多输”局面，还会干扰政治解决的进程。根据美国财政部公布的数据，在过去20年里，美国实施的制裁数量增长了10倍。美国上一届总统任期内实施的制裁高达3800项，相当于平均每天3次挥舞“制裁大棒”。美国的单边制裁给世界平添了不少乱子，造成对人权的持续系统性侵犯。美方应停止滥施制裁，并放弃胁迫别国做他们反对的事情的妄想。

美国一些政客和媒体借乌克兰问题捏造并散布虚假信息，其套路让人们联想到美方撒谎成性、屡屡借谣言发动战争的不光彩历史。在美国建国不到250年的时间里，只有不到20年没有对外发动军事行动，而用于实施军事干预的诸多名义，有的甚至就是一个编造的假消息。美国曾以一小瓶白色粉末作为所谓大规模杀伤性武器的证据，对伊拉克发动军事打击，给伊拉克人民造成严重灾难；在叙利亚，美国曾以西方情报部门资助的“白头盔”组织摆拍视频为“证据”发动空袭……教训不远，美方应深刻反省，而不是重蹈覆辙。

美国前驻苏联大使乔治·凯南在上世纪90年代曾对美国政府提出忠告，指出北约针对俄罗斯的持续扩张将是美国政策中最致命的错误。作为乌克兰危机的始作俑者，美方应好好反思自己在乌克兰危机中扮演的角色，停止撒谎欺骗、混淆视听，切实承担起应尽责任，为缓和局势、解决问题拿出实际行动，做些有利于和平的事。

《 人民日报 》（ 2022年03月15日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)