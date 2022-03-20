2022年3月19日，外交部副部长乐玉成出席清华大学战略与安全研究中心举办的第四届战略与安全国际论坛并发表演讲。

乐玉成表示，当前国际风云最大的风暴眼无疑是乌克兰危机。自危机爆发以来，中方始终积极劝和促谈，为和平发声、为和谈尽力。昨晚，习近平主席应约同美国总统拜登视频通话，指出中方历来主张和平，反对战争；倡导维护国际法和公认的国际关系基本准则，坚持按照联合国宪章办事，主张共同、综合、合作、可持续的安全观，各方应该共同支持俄乌对话谈判，谈出结果，谈出和平。长久之道在于大国相互尊重，摒弃冷战思维，不搞阵营对抗，逐步构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构。

乐玉成说，欧洲大陆是决定世界和平的关键地区，曾饱受两次世界大战的摧残，现在又重燃战火，让我们深感痛惜，更应促使我们深刻反思。追根溯源，根子还是冷战思维和强权政治。首先，不能追求单方面绝对安全。既然当年北约作出过承诺，就不应出尔反尔，不断东扩。追求绝对安全恰恰是绝对不安全。其次，不能搞集团政治和阵营对抗。军事集团是冷战的残留，随着苏联解体，北约本应和华约同时进入历史。但北约不但没有解散，反而不断强化和扩大，这样下去结果可想而知，乌克兰危机就是一个警示。第三，不能把全球化“武器化”。中方历来反对缺乏国际法依据、没有安理会授权的单边制裁。历史经验一再证明，制裁解决不了问题，反而是“抱薪救火”，只会激化新的矛盾。把全球化当做武器，连体育、文化、艺术和演艺界人士都不放过，滥用制裁将给整个世界带来灾难性后果。第四，不能把小国当枪使。大国怕卷入矛盾冲突对自己造成伤害，把小国挺在前面当“马前卒”，甚至利用其打代理人战争，一边让自己的军火商、银行家、石油大亨赚得盆满钵满，一边让小国民众去承受多年难以愈合的战争创伤，这是极不道德、极不负责任的行为。

乐玉成强调，乌克兰危机给我们看待亚太形势提供了一面镜子，促使我们思考，如何才能使亚太避免重蹈乌克兰危机的覆辙？亚太是和平稳定锚、发展增长极、合作新高地，大好形势来之不易，值得各方珍惜。当前亚太面临着两种截然不同的选择：是共建开放包容、合作共赢的大家庭，还是奉行冷战思维，搞阵营对抗的小圈子？中方的回答是“四要四不要”：

要珍视和平，不要破坏地区安宁。亚太近几十年来保持总体和平局面，是地区国家共同努力、悉心维护的结果。任何国家都不能牺牲别国安全谋求自身所谓绝对安全，否则“吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子”。要相互尊重，不要粗暴干涉内政。亚洲之所以能够实现半个世纪的繁荣稳定，关键在于形成了相互尊重、协商一致的“亚洲模式”。各国都有权走自己选择的发展道路，不搞强加于人、不干涉别国内政，也不需要什么“救世主”“祖师爷”。要团结合作，不要制造分裂对抗。亚太在动荡变革世界中保持欣欣向荣，是地区各国团结奋斗的结果。逆潮流而动，搞什么“印太战略”，到处惹是生非，蓄意拼凑封闭排外的“小圈子”“小集团”，把地区带上碎片化、阵营化的邪路，与欧洲的北约东扩一样危险，如任其推行，后果不堪设想，最终会把亚太推进火坑。要自立自强，不要让他人主宰自己命运。亚太各国都要做自己命运的主人，实施自主、平衡、稳健的外交政策，在亚洲区域一体化进程中实现联合自强。

乐玉成表示，中方愿同亚太各国一道，团结在真正多边主义旗帜下，致力于持久和平、共同发展、坚持开放的地区主义，携手开创亚太命运共同体更光明的未来。

演讲结束后，乐玉成还回答了论坛与会人员提出的相关问题。

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