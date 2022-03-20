珍惜和平，团结合作，共赢亚太未来

——外交部副部长乐玉成在第四届战略与安全国际论坛的演讲

各位朋友：

大家好！很高兴见到许多老朋友和新朋友。虽然只能云端相会，但不妨碍我们沟通交流。尤其在当前这个特殊时刻，我们更有必要从不同角度观测国际风云、共话亚太大势。

说到国际风云，最大的风暴眼无疑是乌克兰危机。虽然本次论坛的主题是亚太，我们也不得不从乌克兰说起。关于乌克兰，我本人并不陌生，我上大学读的是俄罗斯语言文学，对斯拉夫民族的了解就是从基辅罗斯开始的。后来因为工作关系，我多次访问乌克兰，还曾自驾从西到东穿越乌克兰。这样一个我十分熟悉的国家如今却陷入战乱，令人深感痛心和惋惜，无论如何这都不是我们愿意看到的局面。

自乌克兰危机爆发以来，中方始终积极劝和促谈，为和平发声、为和谈尽力。中方在战争爆发之初就向俄方提议启动俄乌和谈，得到俄方积极回应，迄今俄乌双方已谈了四轮。不久前习近平主席同法、德领导人举行视频峰会，强调支持和平谈判。就在昨天晚上，习近平主席应约同美国总统拜登视频通话，双方就中美关系、乌克兰局势问题谈了整整两小时，坦诚深入交换意见。习近平主席重申了中方关于乌克兰问题的基本立场，指出中方历来主张和平，反对战争；倡导维护国际法和公认的国际关系基本准则，坚持按照联合国宪章办事，主张共同、综合、合作、可持续的安全观，各方应该共同支持俄乌对话谈判，谈出结果，谈出和平。习近平主席引用了中国的两句老话，一句是“一个巴掌拍不响”，另一句是“解铃还须系铃人”，敦促有关各方展现政治意愿，继续对话谈判，包括美国和北约也应该同俄罗斯开展对话，解开乌克兰危机的背后症结，化解俄乌双方的安全忧虑。习近平主席还强调，确保安全的长久之道在于大国相互尊重，摒弃冷战思维，不搞阵营对抗，逐步构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构。拜登总统也介绍了美方立场，表示愿同中方沟通，防止事态升级。

各位朋友，

欧洲大陆是决定世界和平的关键地区，曾饱受两次世界大战的摧残，冷战后仍不太平，现在又重燃战火，让我们深感痛惜，更应促使我们深刻反思。我清晰记得，很多年前，包括乔治·凯南、基辛格、米尔斯海默在内的多位西方战略家就已经对这场危机发出预警，但局势仍然一步步走到今天，教训惨痛而深刻，追根溯源，根子还是冷战思维和强权政治。

首先，不能追求单方面绝对安全。既然当年北约作出过承诺，不再东进“一英寸”，就不应出尔反尔，不断东扩，以至推进上千公里。如果再进一步东扩，就快到“莫斯科郊外”了，一个导弹七八分钟就能打到克里姆林宫，当年古巴导弹危机已经有前车之鉴。这种追求绝对安全恰恰是绝对不安全。把一个大国、尤其是核大国逼到墙角后果更是不堪设想。

其次，不能搞集团政治和阵营对抗。军事集团是冷战的残留，北约和华约对峙将近半个世纪，随着苏联解体，本应和华约同时进入历史。但北约不但没有解散，反而不断强化和扩大，武力干预南联盟、伊拉克、叙利亚、阿富汗等国。近年来，甚至还跑到亚太地区耀武扬威。这样下去结果可想而知，乌克兰危机就是一个警示。

第三，不能把全球化“武器化”。中方历来反对缺乏国际法依据、没有安理会授权的单边制裁。历史经验一再证明，制裁解决不了问题，反而是“抱薪救火”，只会激化新的矛盾。现在对俄制裁越来越离谱，竟然把全球化当成武器，连体育、文化、艺术和演艺界人士都不放过，猫和树都被制裁，俄公民海外资产被无端剥夺。西方所谓“科学无国界”、“体育非政治化”、私有财产神圣不可侵犯、言论自由、契约精神等恐怕再没人相信了。这样制裁下去，人类是不是又要回到“鸡犬之声相闻、老死不相往来”的原始社会？制裁只会给老百姓带来伤害，冲击战后形成的经济金融体系，让世界经济雪上加霜，至少从近期看，粮食危机、能源危机、金融危机风险都在急剧攀升。近期油价一度飙升到每桶130多美元，欧洲天然气价格比去年同期暴涨10倍。滥用制裁将给整个世界带来灾难性后果。

第四，不能把小国当枪使。现在国际上出现这样一种现象，大国怕卷入矛盾冲突对自己造成伤害，便对小国开空头支票，让它们挺在前面当“马前卒”，甚至利用其打代理人战争。本来只要说一句话，承诺北约不再东扩，就可以结束危机、防止生灵涂炭，但却宁可煽风拱火，隔岸观火，一边让自己的军火商、银行家、石油大亨赚得盆满钵满，一边让小国民众去承受多年难以愈合的战争创伤，这是极不道德、极不负责任的行为。

各位朋友，

乌克兰危机牵动整个世界，也给我们看待亚太形势提供了一面镜子，促使我们思考，如何才能使亚太避免重蹈乌克兰危机的覆辙？

亚太人口占全世界一半，经济总量占全球60%，是和平稳定锚、发展增长极、合作新高地，大好形势来之不易，值得各方珍惜。同时我们看到，亚太也面临着两种截然不同的选择：是共建开放包容、合作共赢的大家庭，还是奉行冷战思维，搞阵营对抗的“小圈子”？我的回答是下面的“四要四不要”。

一要珍视和平，不要破坏地区安宁。亚太近几十年来保持总体和平局面，不是上天赐予的，而是地区国家共同努力、悉心维护的结果。和平共处五项原则和万隆会议十项原则诞生于亚洲，中美“上海公报”发端于亚洲，8年前习近平主席提出共同、综合、合作、可持续的安全观，也是首先面向亚洲，这在今天看来意义尤为重要。任何国家都不能牺牲别国安全谋求自身所谓绝对安全，否则“吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子”。

二要相互尊重，不要粗暴干涉内政。亚洲各国文明多样，国情各异，之所以能够实现半个世纪的繁荣稳定，关键在于形成了相互尊重、协商一致的“亚洲模式”。各国都要尊重彼此的主权和领土完整，坚持己所不欲、勿施于人。都有权走自己选择的发展道路，不搞强加于人、不干涉别国内政，也不需要什么“救世主”“教师爷”。

三要团结合作，不要制造分裂对抗。亚太在动荡变革世界中保持欣欣向荣，是地区各国团结奋斗的结果。如果彼此对立对抗，争吵打斗不休，地区繁荣稳定恐将毁于一旦。现在恰恰有人逆潮流而动，搞什么“印太战略”，到处惹是生非，蓄意拼凑封闭排外的“小圈子”“小集团”，把地区带上碎片化、阵营化的邪路。这样的“印太战略”与欧洲的北约东扩一样危险，如任其推行，后果不堪设想，最终会把亚太推进火坑。

四要自立自强，不要让他人主宰自己命运。通过制造矛盾分而治之，实现“离岸平衡”，这是霸权主义惯用的手法。对此亚太各国都要保持警惕，做自己命运的主人，不为他人做嫁衣裳，不做任人摆布的棋子。以联合国宪章宗旨原则为立身之道，在国际事务中保持客观公正立场，独立作出符合自身根本利益的判断决策，实施自主、平衡、稳健的外交政策，在亚太区域一体化进程中实现联合自强。

中方愿同亚太各国一道，团结在真正多边主义旗帜下，致力于持久和平、共同发展，坚持开放的地区主义，携手开创亚太命运共同体更加光明的未来。

谢谢大家！

(责编：崔译戈、徐祥丽)