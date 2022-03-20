新华社东京3月19日电（国际观察）日本央行暂难追随欧美转向紧缩

新华社记者刘春燕

日本中央银行18日在结束为期两天的货币政策会议后宣布，继续维持当前货币政策宽松力度，维持现行利率水平不变。在美联储、欧洲央行和英国央行纷纷收紧货币政策、步入正常化轨道之际，日本央行暂难追随欧美转向紧缩。

日本央行宣布，继续将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。

这是2021年11月30日拍摄的日本东京成田机场T1航站楼国际出发值机柜台。新华社记者张笑宇 摄

资产购买方面，交易型开放式指数基金年度购买规模上限继续维持在12万亿日元（1美元约合118日元）水平；房地产投资信托基金年购买规模维持1800亿日元。今年4月以后拟逐步缩小商业票据和企业债的购买规模，旨在回归疫情前水平。

央行认为，目前日本经济虽然仍在复苏轨道，但受疫情等多重因素影响复苏势头出现减弱迹象。受供应链吃紧影响，出口和工矿业生产面临的供给侧制约仍存；化学和钢铁产业、运输邮政、信息通信等行业设备投资出现同比下降，住宅投资停滞，公共投资有减弱趋势；就业和收入环境整体上仍然疲软，个人消费受疫情反弹影响压力加大，恢复势头受阻。

2022年1月21日，人们戴口罩走在日本东京涩谷街头。新华社记者张笑宇 摄

与此同时，日本经济复苏面临多重风险。新冠变异毒株的感染仍有可能扩大，对国内外经济恢复形成影响。此外，俄乌冲突引起的国际市场动荡、大宗商品价格大幅上涨等因素对日本经济的影响存在极大不确定性。日本央行行长黑田东彦表示，在上述背景下日本不需要也不适合收紧货币政策。

虽然欧美国家面临通胀高企的压力，但日本的情况不同。为使日本经济摆脱通货紧缩风险，日本政府和央行于2013年1月确立了2%的通胀目标。长期以来，走出通缩一直是日本难以达成的目标。

日本总务省当天公布的数据显示,日本2月去除生鲜食品外的核心消费价格指数（CPI）经季节调整后为100.5，同比上升0.6%。这是日本CPI连续6个月同比上升。

2021年12月28日，人们在日本东京阿美横町购买促销商品。新华社发（克里斯托弗·朱 摄）

黑田东彦就此表示，目前来看随着国际商品价格特别是能源资源类产品价格持续上涨，日本物价上涨的趋势仍将继续，4月份以后通胀水平有可能达到2%。但这归根结底是由于成本上升导致的物价上涨。日本央行期待的是通过实施超宽松货币政策促进需求增长，在企业收益增加、员工工资上涨的同时，物价呈现缓慢上升。所以央行将继续实施目前的超宽松货币政策。

庆应大学教授白井早由里认为，黑田东彦的判断是恰当的。受疫情扩大和能源价格高企影响，日本一季度的经济增幅可能大大低于预期。目前，消费明显萎缩，中小企业的经营也很困难。很多企业尚未将原材料价格上涨完全转嫁到零售价格中，经营正面临很大压力。

白井早由里表示，疫情之后可能会有越来越多的企业面临债务扩大、难以偿还的问题。鉴于此，日本很难像美国那样提高利率，现在还不是日本转向紧缩的时候。

(责编：崔译戈、徐祥丽)