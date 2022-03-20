新华社墨西哥城3月18日电（记者吴昊）马那瓜消息：中国驻尼加拉瓜大使馆与尼政府17日在尼加拉瓜首都马那瓜举行两国复交百日庆祝活动。

当天下午，庆祝中尼复交百日合唱专场演出在鲁文·达里奥国家剧院举行，尼外长蒙卡达等尼方政要及各界人士出席活动。由尼加拉瓜80名小学生组成的儿童合唱团现场用中文演唱《歌唱祖国》《红星闪闪》等歌曲，赢得观众热烈掌声。

尼加拉瓜总统顾问劳雷亚诺在致辞中代表总统奥尔特加和副总统穆里略祝贺两国复交百日。劳雷亚诺表示，尼方高度重视发展对华关系，坚定支持一个中国原则。复交百日内，尼中关系已取得可喜发展，复交红利和早期收获不断释放，务实合作的美丽画卷快速展开。尼方从战略高度重视对华关系，愿同中方进一步深化政治互信，加强经贸、投融资等各领域合作，扩大人文交流和人员往来，推动双边关系迈上新台阶。

中国驻尼加拉瓜大使馆参赞于波表示，在两国领导人战略引领下，双方抓住历史机遇实现复交，既顺应历史大势和时代潮流，也完全符合两国和两国人民根本长远利益。相信在两国领导人引领和双方共同努力下，中尼关系定能发展成为不同国情、不同规模国家间互利合作典范。

当天早些时候，于波赴尼国立自治大学发表主旨演讲，就中国共产党百年奋斗历程、中国发展成就、中国智慧和中国方案、中尼关系四个主题作介绍。

2021年12月10日，中尼签署《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关于恢复外交关系的联合公报》。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并恢复大使级外交关系。

(责编：崔译戈、徐祥丽)