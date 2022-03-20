新华社迪拜3月19日电（记者苏小坡）阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆和阿联酋阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬18日分别与来访的叙利亚总统巴沙尔·阿萨德举行会谈，双方讨论了双边关系、叙利亚局势以及共同关心的地区和国际问题等。

据阿联酋通讯社报道，阿勒马克图姆在迪拜会见巴沙尔时强调，阿联酋期待与叙利亚发展在各领域的建设性合作，这符合两国人民的利益。

阿勒纳哈扬在首都阿布扎比会见巴沙尔时说，他希望“这次访问将成为叙利亚和整个地区和平与稳定的开始”。阿勒纳哈扬强调，叙利亚是“阿拉伯安全的关键支柱”，阿联酋期待与叙利亚合作，助其实现稳定和发展。

巴沙尔向阿勒纳哈扬介绍了叙利亚最新局势发展，双方还讨论了维护叙领土完整和撤出外国军队的重要性。

巴沙尔当天结束访问后从阿布扎比离开阿联酋。

2018年12月底，阿联酋重新开放驻叙利亚大使馆。2021年11月9日，阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉率团访问叙利亚并与巴沙尔举行会见，双方讨论了双边关系与合作。

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