新华社北京3月19日电 《参考消息》19日刊登源自日本媒体《日本经济新闻》网站的文章《美国开始金融收缩，世界面临考验》。文章摘要如下：

美联储决定启动加息。美国一直以来通过大规模金融宽松政策应对新冠疫情危机，但受预料之外的供应限制影响，有必要转而调整政策应对高通胀。

2020年，世界经济面临新冠疫情的冲击。美联储实行零利率和量化宽松政策来应对危机，以前所未有的速度购买了大量美国国债等，在两年内将所持资产从4万亿美元翻了一番，达到9万亿美元。

美联储启动加息，意味着宽松资金的回撤。美国道琼斯工业平均指数在过去两年中上涨了五成多。由于新冠疫情导致供应紧张，出现半导体短缺等问题，美国通胀率升至近8%，为40年来的最高水平。

转向应对通胀的美联储预计2022年将加息七次（包括这次在内），还将着手量化紧缩以减少其资产，最早或于5月确定计划。美国高盛公司估计，美联储的资产在未来三年内将下降约三成至6万亿美元。

问题是全球经济能否承受美联储的货币紧缩政策。美联储打算在2023年将政策利率提高到略低于3%的水平，负债过多的国家和公司的利息负担将加重。低信用公司发行的低评级债券收益率比美国国债高出4个百分点，在短短两个月内扩大了1个百分点以上。

新兴国家的资本外流在所难免。由于外汇储备急剧下降，斯里兰卡货币7日出现高达10%的大幅贬值。尼日利亚最近暂缓出口商的外币纳税，允许以本国货币奈拉支付。美元短缺问题蔓延。

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