新华社塞尔维亚诺维萨德3月19日电（记者石中玉）匈塞铁路塞尔维亚境内塞首都贝尔格莱德至中北部城市诺维萨德段（贝诺段）19日开通运营，塞尔维亚总统武契奇、总理布尔纳比奇和匈牙利总理欧尔班等出席在诺维萨德举行的开通仪式。

当天，塞匈两国领导人与塞政府、中国驻塞大使馆、铁路建设方的代表乘坐开通后的首班列车，从贝尔格莱德中心火车站抵达诺维萨德火车站，受到当地居民欢迎。

武契奇在开通仪式上向匈塞铁路建设者表示感谢。他说，塞尔维亚的高速铁路由“我们的中国和俄罗斯朋友建造”，高速铁路代表着塞尔维亚的未来，塞尔维亚将拥有最现代化的铁路网。

欧尔班在致辞中向塞方表示祝贺。他说，匈塞两国良好的双边关系惠及两国人民。

匈塞铁路改造项目是中国－中东欧国家合作的标志性项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的对接。匈塞铁路全长约350公里，连接贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯，其中塞尔维亚境内长183公里，设计时速200公里。

此次开通运营的贝诺段线路长约80公里，其中贝尔格莱德至旧帕佐瓦段由中国企业承建，旧帕佐瓦至诺维萨德段由俄罗斯企业承建。开通运营后，列车最高运行时速由40至50公里提升至200公里。

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