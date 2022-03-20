本报记者 俞懿春

“中国经济彰显强大韧性和巨大潜力，呈现出长期向好、行稳致远的发展趋势。我们更加坚定在中国长期发展的信心。”罗克韦尔自动化公司相关负责人石安日前在接受本报记者采访时说。

2021财年，罗克韦尔自动化公司在中国市场业绩实现双位数增长。“中国国际进口博览会为中外企业提供了很好的交流和资源对接平台，我们很高兴参与其中。”石安说，“通过进博会平台，我们与众多企业以及国际检测、检验和认证机构签署了战略合作协议。”

深耕中国市场30余年，罗克韦尔自动化公司通过提供智能化方案，与中国合作伙伴在碳中和的道路上携手同行。在食品领域，罗克韦尔自动化公司与中方合作伙伴共同打造了冰淇淋自动化和智能化生产线，在提高生产效率的同时降低了能耗；在矿业方面，罗克韦尔自动化公司与中国企业达成了战略合作，携手构建“数字化矿山”……在去年举行的第四届进博会上，首次参展的罗克韦尔自动化公司展示了一个由创新技术打造出的智慧生活“小世界”，既有现代化工业园区、风力发电场，也有智能楼宇和绿色出行设施。

“在全球经济深度变革背景下，中国制造业正依靠数字化赋能和创新驱动迈向高质量发展，从‘世界工厂’向‘中国智造’加速转变。”石安说，罗克韦尔自动化公司可为中国制造业转型升级贡献融合自动化、数字化和智能化的创新力量。

观察到中国在智能制造领域的巨大潜力，罗克韦尔自动化公司2017年在中国成立了智能制造创新研究院，致力于实现信息技术、运营技术、精益生产等跨界人才资源的整合。石安表示：“中国各产业具有强大的变革与创新能力，一旦出现创新标杆项目，将极大拉动整个行业的进步。”

“‘十四五’规划中提出的‘加快数字化发展 建设数字中国’的目标，充分展现中国对促进产业数字化转型的重视。”石安认为，中国正加快构建新发展格局，深化经济结构调整和产业转型升级，一系列有关规划的出台，将有力推动中国经济高质量发展，为外资企业深耕中国市场带来更多发展机遇，提供更加广阔的平台。

《 人民日报 》（ 2022年03月20日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)