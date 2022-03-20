本报北京3月19日电 （记者王莉）以“消除数字鸿沟 促进人权保障”为主题的联合国人权理事会第四十九届会议云上边会17日以线上线下结合的方式举行。来自联合国教科文组织、联合国粮农组织、联合国儿童基金会的代表和中国、巴西、古巴等国的专家学者参会。

与会人士围绕网络霸权主义令全球数字鸿沟扩大、数字鸿沟对国际人权事业的影响、推动构建网络空间命运共同体等议题深入研讨，交流在数字减贫和数字乡村建设、推动经济社会数字化转型等领域的经验做法。

联合国儿童基金会驻华办事处儿童保护处处长朵拉在分析数字技术在儿童权利领域的现状后表示，对数字技术的有效利用有助于儿童实现自身权利，但如果数字技术的包容性得不到保障，不平等现象就会增加。

中国网络社会组织联合会秘书长赵晖表示，数字鸿沟问题如果不能得到有效解决，就有可能成为发展不平衡的新根源。

与会人士认为，反对网络霸权、推动构建网络空间命运共同体是弥合数字鸿沟、促进人权保障的必由之路。

“网络霸权危害整个国际秩序。”中国社会科学院法学研究所研究员支振锋认为，要尊重网络主权，健全网络法治，提升公民数字素养，让大家共享数字文明红利。

“弥合数字鸿沟的根本方案是，发展中国家团结合作追求数字正义。”北京理工大学科技与人权研究中心执行主任肖君拥认为，应构建“新的世界信息和通信秩序”。

中国人权发展基金会副理事长兼秘书长门立军介绍了中国为弥合数字鸿沟、促进人权保障所作的努力，表示中国提出构建网络空间命运共同体，强调发展共同推进、安全共同维护、治理共同参与、成果共同分享，蕴含着尊重和保障人权的丰富内涵。

联合国教科文组织驻华代表处代表夏泽翰认为，推动构建网络空间命运共同体，各国应根据社会经济发展公正公平和尊重人权的原则，将包容性和质量放在突出位置。

古巴驻华使馆公使衔参赞伊戈尔·蒙特罗认为，中国提出“一带一路”倡议，推动“数字丝绸之路”建设，与古巴及相关国家分享中国经验技术。就古巴而言，如果没有与中国合作，如果没有与其他友好国家一同通过“一带一路”倡议得到发展，那么居住或到访古巴的人们就很难用上高速互联网和移动通信。

赞比亚、索马里等国专家及业内人士以中国企业为非洲国家提供质优价廉的互联网服务为例，表示“数字丝绸之路”建设有助于实现联合国2030年可持续发展议程，是在全球范围内促进人权保障的重要举措。

联合国粮农组织项目官员董乐表示，中国的数字乡村建设振奋人心，数字减贫经验值得分享。

会议由中国人权发展基金会、中国网络社会组织联合会主办。

《 人民日报 》（ 2022年03月20日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)