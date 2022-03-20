伊格纳西奥·马丁内斯

伴随中国经济高质量发展，产业升级和消费升级不断加快，中国将为国际社会提供更多市场机遇

当前，世界经济复苏仍面临诸多制约因素。作为世界第二大经济体，中国的发展对世界意义重大。2021年，中国经济增长8.1%，人均国内生产总值超过1.2万美元。中国对外贸易和使用外资均取得突出成绩，2021年货物贸易进出口总额同比增长21.4%，实际使用外资同比增长14.9%。毫无疑问，中国在促进世界经济复苏中发挥着重要作用，是维护全球产业链供应链稳定的重要力量。

今年中国全国两会期间，我非常关注代表委员们围绕新发展理念进行的讨论。近年来，正是因为坚持新发展理念，中国经济在各方面不断取得新进展。伴随中国经济高质量发展，产业升级和消费升级不断加快，中国将为国际社会提供更多市场机遇。

中国坚持以人民为中心的发展思想，努力在高质量发展中促进共同富裕。中国国家主席习近平明确指出：“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”中国如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，用实际行动表明不断增进人民福祉的坚定决心。

中国高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚定不移走和平发展道路。中国坚持以合作促发展，致力于推动共同发展。中国积极参与全球治理，贡献重要智慧和力量。共建“一带一路”有力促进了沿线国家和地区基础设施的改善和世界的发展繁荣。在数字经济、5G网络、人工智能等新技术领域，中国也正在以积极开放的态度参与和促进国际合作。

中国坚定维护多边主义，倡导摒弃意识形态偏见，共同走和平共处、互利共赢之路。在宏观经济领域，中国主张各国加强政策协调，努力推动世界经济强劲、平衡、可持续、包容增长。中国坚定履行将新冠疫苗作为全球公共产品的庄严承诺，是对外提供疫苗最多的国家，并支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，与墨西哥等国家开展合作生产，为消除“免疫鸿沟”、促进疫苗在发展中国家的公平可及作出重要贡献。

中国已经成为全球气候治理的积极参与者和重要引领者。中国加快构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，实施《蒙特利尔议定书基加利修正案》中所体现的逐步削减氢氟碳化物生产和消费的措施，积极支持发展中国家向绿色低碳和可再生能源的转型，并在生态环境治理、生物多样性保护和应对气候变化等领域不断加强国际合作。

（作者为墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员）

《 人民日报 》（ 2022年03月20日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)