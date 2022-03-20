本报记者 李 琰 朱玥颖

中国第二十二批援卢旺达医疗队不久前向卢旺达东方省的基本戈医院捐赠了一批医疗和抗疫物资，包括医用防护服、一次性无菌手术衣、医用外科口罩等。图为中国医疗队队长彭际奎（左）向该院院长加希马·约翰交接捐赠物资。

新华社记者 吉 莉摄

“中方将继续支持柬埔寨抗击疫情”“中方愿同南非探讨疫苗生产合作，支持南非和非洲国家抗击疫情”“双方要落实好我们就深化新冠疫苗合作等达成的共识，继续加强抗疫合作”……近日在同外国领导人通电话时，习近平主席如是表达中国支持有关国家和地区抗击新冠肺炎疫情的坚定决心。

两年来，习近平主席多次在国际舞台上深入阐述构建人类卫生健康共同体的重要意义，提出一系列重大倡议和举措，得到国际社会广泛认同，为世界冲破疫情至暗时刻带来光明和希望。

疫情仍在反复，团结抗疫仍是当前和今后一个时期世界上的大事。面对疫情挑战，中国秉持人类卫生健康共同体理念，坚定不移推动疫情防控国际合作，坚定不移为各国特别是广大发展中国家抗击疫情提供支持，展现出胸怀天下的大国担当。

中国理念深入人心——

“实现所有人都健康安全的最佳路径”

新冠肺炎疫情是百年来全球发生的最严重的传染病大流行。面对突如其来的严重疫情，中国坚持人民至上、生命至上，取得疫情防控阻击战重大战略成果，交出一份经得起时间和历史检验的抗疫答卷。中国同世界各国携手合作、共克时艰，为全球抗疫贡献了重要智慧和力量。

“中方愿同法方共同推进疫情防控国际合作，支持联合国及世界卫生组织在完善全球公共卫生治理中发挥核心作用，打造人类卫生健康共同体。”2020年3月，习近平主席就法国发生疫情向法国总统马克龙致慰问电时，首次提出“打造人类卫生健康共同体”。

2020年3月26日，二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会举行。习近平主席在峰会上提出坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战、有效开展国际联防联控、积极支持国际组织发挥作用、加强国际宏观经济政策协调4点倡议，为全球团结抗疫指明方向；

2020年5月18日，在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上，习近平主席宣布中国支持全球抗疫合作的五项举措，包括将在两年内提供20亿美元国际援助、中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品等，为全球团结抗疫注入重要动力；

2020年6月17日，习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上提出一系列重要倡议和主张，展现了中非团结抗疫、共克时艰的坚定决心，指明了疫情形势下中非抗疫及务实合作的前行路径；

2021年5月21日，在全球健康峰会上，习近平主席进一步提出推进国际抗疫合作的五项主张，宣布支持全球抗疫合作的五大举措，为全球尽早战胜疫情、实现经济复苏注入强大信心；

2022年1月17日，在世界经济论坛视频会议上，习近平主席再次强调，世界各国要加强国际抗疫合作，积极开展药物研发合作，共筑多重抗疫防线，加快建设人类卫生健康共同体；

…………

国际人士指出，“构建人类卫生健康共同体，这是实现所有人都健康安全的最佳路径”，“中国积极开展国际抗疫合作，展现大国担当，人类卫生健康共同体理念更加深入人心”。

中国言必信、行必果——

“彰显慷慨无私的国际合作精神”

行动是最生动的语言。

中国与180个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案；向34个国家派出37支医疗专家组；向150多个国家和14个国际组织提供大量抗疫物资……构建人类卫生健康共同体，推进国际抗疫合作，中国言必信、行必果，成为践行人类卫生健康共同体理念的积极行动派。

中国已向120多个国家和国际组织提供超过21亿剂疫苗，成为对外提供疫苗最多的国家。中国相继向20个国家转让技术、合作生产疫苗，在海外形成了10亿剂疫苗年产能。中国疫苗跨越千山万水，佑护千千万万民众安康。

巴西护士卡拉桑斯在圣保罗市埃米利奥·里巴斯传染病研究所重症监护室工作，去年1月17日接种了第一剂中国疫苗，也是巴西首位疫苗接种者。随着中巴疫苗合作不断推进，巴西全国已有约68%人口完成新冠疫苗全程接种。“我一年前许下的心愿已经实现，巴西全国大部分人都接种了新冠疫苗，包括我的妈妈和外婆。”她说，“人们对中国疫苗越来越信任，这是救命的疫苗。”

在津巴布韦，得益于中国疫苗的帮助，维多利亚瀑布城成为该国第一个实现群体免疫的城镇。津主流媒体ZTN电视台为此专门制作纪录片，称赞津中疫苗合作项目为维多利亚瀑布城树起“健康之盾”。纪录片中描述：瀑布城之所以能如此迅速地从疫情中走出来，成为南部非洲首批复苏的旅游目的地之一，要归功于津中开展新冠疫苗合作的战略决定。

“中国向包括巴基斯坦在内的许多国家和国际组织援助疫苗，为全球抗疫作出的贡献不可磨灭。”联合国经济和社会理事会主席、巴基斯坦常驻联合国代表穆尼尔·阿克拉姆说，“中国支持全球抗疫彰显慷慨无私的国际合作精神。”

为团结抗疫作出表率——

“中国的支持对多边主义至关重要”

疫情是对全球卫生治理体系的一次集中检验，也是对多边主义的考验。中国始终维护并践行真正的多边主义，坚定不移推进抗疫国际合作，坚持与国际社会一道，共同推动构建人类卫生健康共同体。

习近平主席指出，“人类面临的所有全球性问题，任何一国想单打独斗都无法解决，必须开展全球行动、全球应对、全球合作”，“中国将继续高举真正的多边主义旗帜，坚持与世界相交，与时代相通，在实现自身发展的同时，为全球发展作出更大贡献”。

中国坚定支持联合国和世界卫生组织在抗疫中发挥领导作用，坚定支持加强全球公共卫生体系，提高应对全球性挑战的能力。中国强调，要加强世界卫生组织作用，推进全球疾病大流行防范应对，扎牢维护人类健康安全的篱笆，构建人类卫生健康共同体。

“疫苗鸿沟”成为当前战胜疫情的最大阻碍，低收入国家只有5%的人口完全接种疫苗，同高收入国家的疫苗接种率差距悬殊，这将进一步加剧全球不平等。不久前，中国同全球疫苗免疫联盟签署协议，向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配新冠疫苗。中国坚定推动实现全球疫苗公平分配，有助于尽快实现世界卫生组织计划今年年中为所有国家70%的人接种疫苗的目标。

“中国的支持对多边主义至关重要。”联合国秘书长古特雷斯说，在一个充满不确定性的世界，中国坚定维护多边主义，维护公平正义，维护联合国宪章宗旨和原则，给世界以确定性、信心和希望。

察势者明，趋势者智。中国将一如既往携手各方，不断为构建人类卫生健康共同体作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2022年03月20日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)