人民网努尔苏丹3月19日电 （记者周翰博）3月18日，中国驻乌兹别克斯坦使馆和乌外交部共同举办庆祝中乌建交30周年线上招待会暨音乐会。乌政府、议会、军队、智库、高校等各界友好人士，在乌中资机构、留学生和两国主流媒体代表约300人在线出席。

中国驻乌兹别克斯坦大使姜岩在致辞中回顾了中乌关系发展历程和各领域合作成果并指出，中方愿与乌方共同努力，认真落实两国元首共识，在国家发展振兴的道路上继续携手同行，加快“一带一路”倡议与“新乌兹别克斯坦”战略对接，加强教育、农业、减贫、反腐败和可持续发展等方面经验交流，继续推进共建“健康丝绸之路”，密切在国际地区事务中的合作，全面深化执法安全合作，为两国各领域合作和人员往来提供更多支持。

乌兹别克斯坦外长卡米洛夫表示，30年来，在两国人民共同努力下，乌中在相互尊重、平等互利原则基础上建立全面战略伙伴关系。乌方高度赞赏中方为乌促进经济社会发展、增强工业实力、维护国家安全和主权做作出的重要贡献。建议双方加强数字和绿色经济、电子商务、人工智能、减贫和气候变化等领域合作，在“一带一路”框架内加强交通互联互通，以共庆建交30周年为契机促进两国民心相通。

多位与会嘉宾发言，高度评价两国关系发展水平，祝愿双方各领域合作取得更大成就，更好造福两国和两国人民。招待会上还公布了“中乌关系三十年——三十大事件评选”结果，并播放了“春之路——庆祝中国和乌兹别克斯坦建交30周年”云端文艺演出片段。

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