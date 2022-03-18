新华社北京3月18日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京18日与德国总理朔尔茨通电话，双方讨论了乌克兰局势问题。美国国会众议院17日通过了一项关于中止美国与俄罗斯和白俄罗斯正常贸易关系的法案。

——据克里姆林宫网站消息，普京18日与朔尔茨通电话时说，俄武装部队正尽一切可能挽救平民生命，包括为处于作战地区的居民撤离设立安全走廊。谈及俄乌代表正在进行的谈判，普京表示，乌方千方百计拖延谈判进程，提出越来越多不切实际的建议。尽管如此，俄方仍准备继续秉持众所周知的原则性态度寻找解决问题的方案。另据德国联邦政府发布的声明，朔尔茨在通话中敦促停止战火、改善人道主义状况，并寻找外交途径解决冲突。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫18日对媒体说，俄乌两国总统能否会面取决于正处于商议阶段的协议文本情况。俄乌代表之间的谈判仍在继续，俄方希望加快步伐推进谈判，但在这方面乌方显然未做好准备。

——俄罗斯外交部长拉夫罗夫18日接受今日俄罗斯电视台采访时说，俄方在乌克兰开展行动旨在消除对自身的威胁，制止一切试图向乌提供武器的行为。俄方绝不允许西方继续向乌运送武器，乌境内任何可疑物品都将成为俄军目标。他还表示，俄已准备好恢复与西方的互利合作，但不再视西方为可靠的长期伙伴。同时，俄方准备与所有愿在平等、相互尊重、寻求利益平衡基础上与俄进行合作的国家开展合作。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫18日表示，俄武装部队在乌继续展开攻势，过去一昼夜推进16公里，摧毁乌方81个军事基础设施，击落6架乌方无人机。自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方183架无人机、1406辆坦克和其他装甲车辆、138台多管火箭炮、535门野战火炮和迫击炮、1197辆特种军用车辆。

——乌克兰基辅市市长克利奇科18日通过社交媒体表示，基辅市一居民区遭轰炸，1人死亡、19人受伤。据乌克兰媒体报道，乌西部利沃夫市的飞机修理厂18日遭俄军轰炸。东部哈尔科夫市一大型购物中心17日遭俄军炮击后起火，至18日上午大火仍未被扑灭。

——美国国会众议院17日以424票赞成、8票反对的表决结果，通过一项关于中止美国与俄罗斯和白俄罗斯正常贸易关系的法案。根据该法案，美国将取消俄罗斯和白俄罗斯贸易最惠国待遇。法案还建议美国贸易代表运用美国在世界贸易组织中的影响力，推动中止俄世贸组织成员资格并暂停白俄罗斯申请加入世贸组织的程序。法案还将交由美国会参议院审议、投票。

——美国国防部长奥斯汀17日在访问斯洛伐克首都布拉迪斯拉发期间表示，美国不会在乌克兰设立禁飞区，因为此举无法阻止俄罗斯从其境内向乌发射巡航导弹，且意味着美国与俄罗斯交战。奥斯汀重申，美国不会派兵与俄作战。（参与记者：邓仙来、许缘、熊茂伶、高攀、李东旭、李铭、耿鹏宇、李超、林浩）

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