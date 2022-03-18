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习近平同柬埔寨首相洪森通电话

2022年03月18日19:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月18日电 国家主席习近平3月18日下午同柬埔寨首相洪森通电话。

　　习近平指出，在中柬双方共同努力下，中柬关系历经考验，愈加牢不可破。面对世界百年变局和世纪疫情，中柬坚定推动命运共同体建设，树立了构建新型国际关系的典范。双方要高质量共建“一带一路”，加快推进高速公路、机场、经济特区等大项目建设，拓展金融、数字经济等新兴领域合作。要用好《区域全面经济伙伴关系协定》和中柬自由贸易协定，推动双边贸易迈上新水平。中方将加大进口柬埔寨优质农产品，同柬方开展更多民生合作，落实好乡村道路、教育等项目，助力柬埔寨农业发展和农民脱贫。中方将继续支持柬埔寨抗击疫情，同柬方探索新冠肺炎疫情形势下两国人文交往新模式。

　　习近平强调，中方坚定支持东盟在区域合作架构中的中心地位，支持东盟在地区和国际事务中发挥更大作用，支持柬埔寨当好今年东盟轮值主席国，愿同柬方和东盟国家一道，推动中国东盟全面战略伙伴关系不断得到新发展。

　　洪森表示，真诚祝贺中方成功举办北京冬奥会、冬残奥会并顺利召开全国两会，相信在习近平主席坚强领导下，中国将取得更多伟大成就。柬中双边贸易快速增长，共建“一带一路”框架内大项目建设进展顺利，展现了柬中全面战略合作伙伴关系和柬中命运共同体建设的成就，表明柬中两国是真正的铁杆兄弟。柬方坚定奉行一个中国政策，坚定支持中方在涉台、涉疆等问题上的立场。柬方愿以明年两国建交65周年为契机，深化经贸、农业、人文等各领域交流合作，推进共建“一带一路”，将柬中全面战略合作伙伴关系提升到新水平。感谢中方为柬埔寨抗击新冠肺炎疫情提供物资和疫苗等帮助，希望继续加强抗疫合作。作为今年东盟轮值主席国，柬方愿继续积极促进东盟同中国关系发展。

　　两国领导人还就乌克兰局势交换了意见。双方一致认为，应该秉持平衡公允立场，为劝和促谈作出积极努力。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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