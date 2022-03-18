新华社北京3月18日电 国家主席习近平3月18日下午同南非总统拉马福萨通电话。

习近平指出，中南两国有着“同志加兄弟”的特殊友好关系。巩固和发展中南关系，对引领中非关系和发展中国家团结合作具有重要意义。中方愿同南非一道，推动中南关系朝着更高质量、更广领域、更深层次迈进。双方要继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，加紧落实中非合作论坛“九项工程”，落实好《中南十年合作战略规划》，推动两国各领域合作不断取得新成果。中方欢迎更多南非优质产品对华出口，支持双方拓展新能源、电子商务等新兴领域合作，鼓励中国企业赴南非开展投资合作，助力南非实现“新投资倡议”发展目标。中方愿同南非探讨疫苗生产合作，支持南非和非洲国家抗击疫情。

习近平强调，中国作为今年金砖主席国，愿同南非一道，推动金砖合作机制保持发展势头，构建更加全面、紧密、务实、包容的高质量伙伴关系，实现成员国自身发展，推动全球发展更加强劲、绿色、健康。中方愿同各方坚持真正的多边主义，维护国际公平正义，维护新兴市场国家和发展中国家正当权益和共同利益，为推动世界经济稳定复苏作出积极贡献，推动构建人类命运共同体。

拉马福萨表示，我谨再次对中国共产党百年华诞送上祝福，并祝贺中方成功举办北京冬奥会、冬残奥会。中国是南非和非洲国家可信赖的真正伙伴和朋友，感谢中方坚持公正立场，为帮助南非和非洲国家共克时艰提供宝贵帮助。南非坚定奉行一个中国政策，坚定支持中方在涉藏等重大问题上的立场。值此全球艰难时刻，南非希望同中国密切联系，巩固友谊，延续两国相互支持、相互帮助的优良传统，深化南中各领域务实合作和非中全面战略合作。南非支持中方作为今年金砖主席国开展工作，期待今年金砖国家领导人会晤取得成功。

两国领导人还就乌克兰局势交换了意见。双方一致认为，中南双方在乌克兰问题上立场非常相近，主权国家有权独立自主决定自身立场，支持俄乌双方保持和谈势头，通过对话谈判解决争端。两国领导人表示愿就此加强沟通协调。

(责编：王禹蘅、杨牧)