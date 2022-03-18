新华社乌鲁木齐3月18日电（记者高晗、孙振楠）17日，中国驻黎巴嫩使馆及新疆维吾尔自治区共同举办“新疆是个好地方”视频交流会。交流会上，新疆高校知识分子和干部群众代表通过视频讲述亲身经历，揭露个别西方国家政客涉疆谎言谬论。

新疆维吾尔自治区党委常委、人民政府副主席玉苏甫江·麦麦提表示，中共十八大以来，新疆维吾尔自治区始终坚持以人民为中心的发展思想，把满足各族群众对美好生活的新期待作为工作的出发点和落脚点，推动经济社会发展和民生改善取得了前所未有的成就，各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。目前，新疆已连续5年多未发生暴恐案（事）件，实现了各族群众对平安稳定的渴望和期盼。

玉苏甫江·麦麦提介绍，今天的新疆经济社会发展成就举世公认，各族人民安居乐业有目共睹，热烈欢迎大家到新疆参访，实地感受新疆的和谐稳定、蓬勃发展。

中国驻黎巴嫩大使钱敏坚发表视频致辞时表示，新疆历来是多民族、多文化、多宗教共存的地区，是东西方文明交流的重要通道。近年来，在中国共产党、中国政府的大力支持和新疆各族人民的共同努力下，新疆社会团结稳定，居民生活水平和人权保障不断提升。

钱敏坚说，一些美西方国家和反华势力出于政治目的，无视上述客观事实，不遗余力、不择手段污名化新疆，不惜编造出新疆存在“种族灭绝”“强迫劳动”等的世纪谎言，利用所谓“人权”问题不断攻击抹黑中国。在日内瓦举行的联合国人权理事会第49届会议上，仍有个别国家执意对涉疆问题指手画脚。他们这么做的根本目的，就是要破坏新疆安全稳定、打击当地支柱产业、阻碍中国发展壮大。

美丽达·艾来提是乌鲁木齐市公共交通集团有限公司车辆维修服务中心的员工。美丽达·艾来提说，2016年7月，她从乌鲁木齐市公交技校毕业后，成功应聘到了乌鲁木齐市公交集团，与公司签订了劳动合同，每月工资有5000多元，还享受“五险一金”（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金）。

美丽达·艾来提说，她们每天工作8小时，周六周日和节假日正常休息，每逢春节、古尔邦节和肉孜节，公司都会发放米面油等生活用品，每年公司还组织优秀员工到内地旅游，组织技术人员到上海、郑州等地培训。境外有人说新疆存在“强迫劳动”情况，这根本不符合事实。在公司，大家靠着稳定的工作、可观的收入，日子过得红火，外出务工是为了挣更多的钱、过更好的日子。

交流会上，自治区相关部门负责人还就联合国人权高专参访新疆、人权保障等方面与多名黎巴嫩参会嘉宾进行了深入的交流互动。

(责编：王禹蘅、杨牧)