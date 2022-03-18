新华社莫斯科3月17日电（记者李奥 耿鹏宇）俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫17日表示，俄国防部从乌克兰生物实验室工作人员处获取的文件表明，美国与其北约盟友在乌境内开展了生物军事项目。

据俄国防部网站17日消息，基里洛夫当天在吹风会上表示，俄方认为乌克兰境内曾开展过生物武器部件研制。

基里洛夫在会上展示了一份日期为2015年3月6日的文件。文件上有相关人士签名及几个组织的印章，可证明美方直接参与资助乌境内的生物军事项目。

基里洛夫说，美方为乌国防部位于基辅、敖德萨、利沃夫和哈尔科夫的多个实验室提供了3200万美元资金。相关实验室被选定执行“UP-8”项目，研究汉坦病毒、克里米亚-刚果出血热和钩端螺旋体病的病原体。研究它们是因为这些病原体在俄乌境内有自然分布，使用这些病原体可被掩饰为疾病自然暴发。

基里洛夫说，位于哈尔科夫的一家实验室与位于格鲁吉亚首都第比利斯的相关研究中心共同参与了对蝙蝠向人类传播疾病途径的研究。美方对这一项目的资助为160万美元，其中多数资金去向为乌克兰。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫17日表示，作为美方项目的一部分，乌克兰哈尔科夫兽医研究所研究了可作为高致病性禽流感载体的野生鸟类，并评估了使疾病传播过程变得无法控制、造成经济损失并引发粮食安全风险的条件。

基里洛夫当天在会上还列举了其他多个项目并表示，美方的这类研究具有系统性并持续多年，在实施上述项目的过程中，分离出了包括冠状病毒在内的6个病毒科和鼠疫、布鲁氏菌病、钩端螺旋体病的病原体。这些病原体具有耐药性，能快速从动物向人传播，“因而从传染角度看具有吸引力”。

基里洛夫说，多个文件显示，在乌境内遴选出的生物样本已被转移至德国、英国和格鲁吉亚等第三国。俄方曾多次呼吁公开美方在第三国境内的生物军事活动，但是以美国为首的西方始终拒绝。俄方将继续研究相关证据并向国际社会通报美方在乌境内的非法活动。

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