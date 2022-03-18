人民网曼谷3月18日电 （记者孙广勇）3月14日，泰国朱拉隆功大学孔子学院举办2022年泰国教育部基础教育委员会中文师资水平提升培训项目线上开班仪式，泰国教育部基础教育委员会秘书长阿鹏、中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英、朱拉隆功大学副校长巴丽察等嘉宾以及参加培训的来自泰国各地公立中小学的400名中文教师参加了开班仪式。

巴丽察表示，朱大孔子学院15年来，立足朱大，服务社会，为泰国中文教育不断发展做出了贡献，此次与泰国基教委合作举办“泰国教育部基础教育委员会中文师资水平提升培训项目”对泰国本土中文教师培养以及中文教育的发展有极大的帮助。

阿鹏在致辞中对朱大孔子学院表示感谢，并指出，如今中文早已经成为泰国公立中小学必修课，基教委所属的泰国全国公立中小学共有本土中文教师3351名，但教师水平参差不齐，所以，提高本土中文教育师资水平是非常有必要的。

冯俊英认为，本次专项培训项目将惠及基教委下属的全国公立中小学校中文教师800人，培训后考试要通过HSK4级和HSK5级，相信通过这次培训将提高泰国本土中文教师中文水平和素养。

朱大孔子学院高级顾问兼中方代理院长傅增有教授表示，本次与基教委合作举办的本土中文师资培训班，是朱大孔子学院2022年举办的最大的一个中文教师培训班，泰国中文教学要发展，教师素质提高至关重要 ，希望各位老师要安排好自己的时间，按时上课，坚持上课，实现提高自己中文水平的目标。

仪式结束后，孔院各位任课老师和学员们开始进行本期培训项目。

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