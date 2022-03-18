人民网讯 海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）17日宣布，为解决持续多年的也门危机，定于3月29日在沙特主持召开也门对立各方直接对话会，将向所有各方发出邀请。

据沙特《中东报》和阿联酋《海湾报》报道，海合会秘书长纳伊夫17日在沙特首都利雅得就也门问题举行的记者会上说，也门危机已经持续多年，“海合会对解决也门问题的立场是坚定的，并继续努力以结束这场危机”。纳伊夫宣布：“海合会决定于本月29日在利雅得主持召开也门对立各方直接对话会，对话会将持续到4月7日。我们将毫无例外地向也门各方发出邀请，希望所有方能认真磋商。”

他说：“会谈将讨论包括军事和政治在内的6个主题，首先开通多条人道主义通道，实现稳定。”他特别指出，也门危及的解决掌握在也门人自己手里，而且只能是政治解决，海合会将一如既往地表示支持。

纳伊夫在记者会上还表示，希望也门所有各方能积极回应海合会的邀请，并在海合会主持下，建立也门各方协商机制，通过政治协商达成各方都能接受的和平协议，以使也门结束危机，实现和平稳定。（安国章）

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