人民网努尔苏丹3月18日电 （记者周翰博）俄乌冲突引起中亚国家的高度关注。地区各国专家普遍认为，政治谈判是解决问题的唯一途径，制裁或将对后苏联地区各国经济造成沉重打击。

哈萨克斯坦—德国大学国际问题专家伊戈里·伊万诺夫在接受记者采访时表示，目前谈战争何时能够结束为时尚早。“政治解决乌克兰危机还有很多工作要做，一切都取决于西方国家愿意在多大程度上做出让步。希望各方关注日益增加的乌克兰难民和不断恶化的人道主义危机。”

乌兹别克斯坦“马诺”研究中心负责人巴赫季约尔·埃尔加舍夫同样认为很难对战争进程做出准确预测。“不过在我看来，战争不会旷日持久地进行下去，主要军事行动或将在数周内结束。届时各方的政治谈判将进入实质性阶段。”

谈到美国及西方国家针对俄罗斯发起的一系列制裁措施，埃尔加舍夫表示，制裁措施对俄罗斯经济造成了沉重打击。“我们已经看到卢布对主要货币大幅贬值，俄罗斯国内出现通货膨胀，面向欧洲和美国的出口贸易停滞。”但是，制裁并不能真正解决问题，反而有可能造成双输的局面。“俄罗斯的反制措施同样会让参与制裁俄罗斯的国家感受到巨大压力。”

“值得注意的是，针对俄罗斯的制裁措施也将波及其他国家。”伊万诺夫强调，这些国家的民众不得不接受物价飞涨、收入缩水等一系列现实问题。

自俄乌冲突爆发以来，哈萨克斯坦的货币坚戈兑美元汇率已经从2月下旬的1美元约合430坚戈，跌至目前的1美元约合520坚戈，跌幅超过20%，创历史新低。实地观察发现，哈首都努尔苏丹不少餐厅、超市已经调整价目表。以市面上常见的韩国某品牌5连包方便面为例，2月下旬的价格为2500坚戈，目前已调整至3200坚戈。另据塔吉克斯坦媒体报道，该国市场上的食品价格快速上涨，涉及面粉、食用油、糖等生活必需品。

更严峻的是，据世界银行专家预测，受俄罗斯经济形势和卢布汇率影响，2022年中亚国家的侨汇收入将环比下降25%，其中吉尔吉斯斯坦的侨汇收入甚至将缩水33%。侨汇收入在中亚各国的GDP占据举足轻重的地位。据世界银行测算，2021年乌兹别克斯坦的海外劳工共汇回76亿美元，占该国国民生产总值的11.6%。同一年，吉塔两国的侨汇收入在国民生产总值中的占比均超过25%。由于俄罗斯是中亚各国劳务移民的首选目的地，可以预见2022年中亚经济将面临严峻考验。

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