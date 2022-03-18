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法国总统马克龙公布连任竞选纲领

2022年03月18日13:23 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎3月17日电（记者徐永春 唐霁）法国总统马克龙17日公布其连任竞选纲领，主要涵盖就业、科研、能源、国防等方面，承诺打造“更加独立自主”的法国。

　　马克龙当天在巴黎北郊塞纳-圣但尼省举行的新闻发布会上表示，法国近5年来历经社会运动、新冠疫情和恐怖主义等危机，其竞选纲领正是在此背景下制定。

　　马克龙承诺推进退休制度改革，延长法定退休年龄，提高最低养老金标准以及改革失业保险制度等。他还表示将大幅增加科研投资，促进发展可再生能源和核能，加大农业投入等。针对非法移民问题，马克龙表示将制定更加快速高效的遣返程序，对不配合遣返的国家收紧签证政策。

　　在国防方面，马克龙表示将加大对军队特别是尖端军事科技的投入，并计划将军队预备役人数增加一倍，以提高法国应对危机的能力。

　　马克龙本月3日宣布将参加定于今年4月举行的总统选举，以寻求第二个总统任期。法国民调机构艾拉贝日前公布的投票意向显示，马克龙支持率处于领先，但未超过半数，其主要竞争者包括极右翼阵营“国民阵线”主席玛丽娜·勒庞等。

　　法国宪法规定，总统通过普选产生，任期5年，选举采用“多数两轮投票制”。第一轮投票中，如无候选人获得逾半数选票，则得票居前的两名候选人参加第二轮角逐。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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