新华社北京3月18日电 （国际观察）美国资助境外生物实验室 隐患重重令人忧

新华社记者

近日，俄罗斯披露美国国防部在乌克兰资助生物实验室，受到国际社会高度关注。不仅是乌克兰，美国在全球多个国家都资助了不公开的生物实验室。其用意何在？真相如何？是否存在危险病原体泄漏风险？所有这些问题引发国际社会担忧。

生物实验室不透明

美国国防部3月11日在一份情况说明书中称，美国“减少生物威胁计划”是该国“减少威胁合作计划”的一部分。自2005年与乌克兰卫生部签署协议以来，其已在乌克兰投入2亿美元支持46个实验室、卫生设施和诊断站点。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫3月15日说，除了在乌克兰的30多个生物实验室外，还有“数百个这样的实验室”得到美国支持。公开数据显示，约30个国家的336个实验室获得美国“减少生物威胁计划”资金支持。

这些由美国国防部资助的生物实验室到底在研究什么？这是高度机密。尽管美国官方将外界的质疑称为“虚假信息”和“阴谋论”，但已有多方呼吁，美国有义务遵守《禁止生物武器公约》，就国际社会关注的问题作出澄清。面对俄罗斯在乌克兰发现的文件、图片、实物等，美方应公布详细资料，充分说明其在国内外的生物研究，并接受多边核查。

英国利兹大学环境毒理学名誉教授阿拉斯泰尔·海说：“美国一直通过一项后冷战计划在乌克兰支持各种实验室。据我了解，这些实验室通常参与疾病监测。”

“目前尚不清楚美国为什么需要支持这项工作，以及为什么它没有在世界卫生组织的指导下进行。”海说。

危险病原体有隐患

尽管美国声称其资助境外生物实验室是为了“遏制生物威胁”，但这些实验室却储存并处理危险的病原体和毒素。仅以乌克兰为例，美国国家科学院2012年的一份报告说，乌克兰的设施已经升级，可以处理世界上最危险的一些病原体，包括炭疽杆菌等。

有媒体说，美方在乌克兰投资生物实验室的目的是为致命病原体的隐蔽传播建立机制，这引发了人们对病原体泄漏的新担忧。

为什么美国要在欧洲并不富裕、生物医学研究并不突出的乌克兰资助生物实验室？

美国天主教大学政治学助理教授乔纳森·阿斯科纳斯认为，美国增加了在原苏联部分地区的活动，其中乌克兰特别有吸引力——它拥有科技和工程等领域的大量熟练工作人员，并且政府对美国友好。

美国国防部“减少威胁合作计划”负责人罗伯特·波普在接受《原子科学家公报》网站采访时称，乌克兰实验室目前没有制造生物武器的能力。但他也表示，一些实验室可能保存原苏联留下的危险病原体，如果这些设施因冲突而受损，病原体泄漏的风险将会增加。

美国民主党前众议员图尔西·加巴德因质询乌克兰的生物实验室而被指责为“叛国”。她在推特上说，乌克兰有超过25个美国资助的生物实验室，这些实验室周围应立即停火，因为它们可能传播危险的病原体。

世界卫生组织日前已要求乌克兰销毁其公共卫生实验室中的“高威胁病原体”，以防止“任何可能的泄漏”在人群中传播疾病。

美国新闻界掩真相

面对国际社会对于美国资助境外生物实验室的广泛关切与担忧，一贯标榜“新闻自由”的美国主流媒体却讳莫如深，只是重复美国政府的说法而没有任何形式的求证。

“这是美国政府一直在撒谎的一个案例，它已经发起了一场虚假宣传活动，旨在掩盖它正在做的事情，而新闻界似乎没有人有兴趣找出这件事的真相。”曾供职于英国《卫报》的美国独立记者格伦·格林沃尔德说。

格林沃尔德9日撰文说，美国副国务卿维多利亚·纽兰的证词提出了与乌克兰实验室相关的重要问题，这些问题需要得到答案。

格林沃尔德在文章中质疑，乌克兰生物实验室里究竟有些什么，让人觉得如此担忧和危险？乌克兰并非生物研究的先进大国，其在开发这些危险物质方面是否得到了其他国家的援助？美国提供的援助是否真如纽兰所说，仅限于“同乌方合作，防止那些‘研究材料’落入俄罗斯军队手中”，还是美国的援助已扩展到建造和发展这些“生物研究设施”？如果这些生物实验室只是旨在研究癌症疗法或针对病原体的安全措施，那为何在纽兰看来它们与生化武器计划有关系？

美国福克斯新闻电视台主播塔克·卡尔森认为，美国与乌克兰于2005年签约，然而17年过去，“五角大楼还没有完成从苏联时代冰柜中取出试管的工作”。“他们究竟是如何工作的？这些生化武器有多重？我们是否缺乏运输能力？五角大楼打算什么时候完成这项重要工作？”

“这些似乎都是很明显的问题，但（几乎）没有（美国）记者问过这些问题，”卡尔森说，“这些实验室到底用我们的钱和我们的名义做什么？”

阿斯科纳斯认为，美国“政府和媒体演员没有就复杂的现实与美国人民平起平坐，而是打着‘打击错误信息’的幌子进行可耻和弄巧成拙的掩饰”。

(责编：贾文婷、刘洁妍)