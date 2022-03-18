新华社贝鲁特3月17日电（记者刘宗亚）中国驻黎巴嫩大使馆与新疆维吾尔自治区政府17日共同举办“新疆是个好地方”视频会，向黎巴嫩各界介绍近十年来新疆在各领域取得的显著成就，用事实批驳了西方一些国家编造的涉疆谎言和谬论。

中国驻黎巴嫩大使钱敏坚和新疆维吾尔自治区人民政府副主席玉苏甫江·麦麦提出席会议并发表讲话。黎巴嫩议会人权委员会主席米歇尔·穆萨、外交部政治司司长加迪·扈里等黎官方、政党、工商、宗教等各界代表，以及黎通社、迈亚丁电视台、《白天报》、黎巴嫩国家电台等媒体参会。

玉苏甫江·麦麦提在主旨讲话中说，中共十八大以来，新疆在经济社会发展、民生改善和文化教育等方面取得了前所未有的成就，各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。他指出，美国和西方一些国家反华势力编造所谓涉疆“强迫劳动”“宗教压迫”“种族灭绝”等谎言谬论，其目的在于破坏新疆稳定发展大局，挑拨中国与伊斯兰国家关系，误导国际舆论。他表示，热烈欢迎大家到新疆参观访问，实地感受新疆的和谐稳定、蓬勃发展。

钱敏坚在致辞中感谢黎巴嫩政府和各界友好人士在涉疆问题上一贯秉持客观公正立场，表示希望通过这次交流会，黎巴嫩各界朋友可以更深入、直接了解新疆真实情况，继续向黎巴嫩和地区人民传播涉疆问题的事实真相，壮大支持公平正义、渴望繁荣稳定的力量，使之成为国际社会的主旋律。

交流会上，维吾尔族的教培结业学员、公交集团工人、清真寺伊玛目、妇女村干部、新疆医科大学博士生导师等来自新疆多地的民众代表通过现场连线，结合亲身经历，讲述了新疆各族人民在政府支持下日子越过越好的情况。

新疆维吾尔自治区相关负责人还就新疆人权发展状况、中国政府少数民族政策等回答了与会嘉宾的提问。

与会嘉宾表示，新疆维吾尔自治区领导与群众代表用生动事实展现了新疆人民在中国共产党带领下用自己的双手创造美好生活的图景。一些国家在没有任何法律和现实依据情况下，对他国内政横加干涉，这才是对最基本人权的侵犯。在事实面前，谎言将不堪一击。相信在中国政府和新疆人民的共同努力下，新疆会越来越美，发展越来越好。

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