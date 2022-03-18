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记者手记：探访日本强震地区

2022年03月18日11:15 | 来源：新华网
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　　新华社东京3月17日电 记者手记：探访日本强震地区

　　新华社记者张笑宇 杨光 华义

　　日本福岛县附近海域16日夜间发生7.4级地震，造成4人死亡、数百人受伤，距震中约300公里的东京也有较长时间震感。17日上午，记者驱车从东京前往福岛县和宫城县，一路上高速公路总体通畅，几乎未见房屋明显损伤。

　　日本气象厅根据体感及周围状况将地震震度分为0、1、2、3、4、5弱、5强、6弱、6强、7共10个级别。本次地震震感强且持续时间长，福岛县和宫城县观测到的最大震度达到“6强”。福岛县国见町是此次震度最大的地方之一。

　　记者驱车前往当地探访，通往国见町的高速公路总体畅通，下了高速公路后未见房屋倒塌损坏，基本看不出地震痕迹。到达国见町后，记者只看到一栋2层住宅垮塌。

　　受地震影响，东北新干线“山彦223号”列车16节车厢在福岛站至白石藏王站区间脱轨，所幸无人员受伤。17日傍晚，记者来到脱轨现场附近。列车还原地停留在高架桥上，高架桥桥梁出现明显损伤，电线杆折断，现场未看到施工设备和人员。东日本铁路公司表示，这条线路本月内难以恢复通车。

　　据日本媒体报道，地震导致超过200万户停电，多地出现断水情况，一些道路出现裂缝。17日下午，因上百米路段出现裂缝而被关闭的“东北道”高速公路完成紧急修补恢复通车。

　　日本原子力规制委员会通报说，地震发生后，日本多个核电站出现短暂局部故障，总体上地震对该国核电站无明显影响。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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