人民网联合国3月17日电 （记者李晓宏）当地时间3月17日，联合国安理会召开审议乌克兰难民问题会议，中国常驻联合国代表张军在会上发言强调，在全球经济复苏乏力情况下，无限制的制裁正在破坏国际产业链供应链稳定，引发新的人道后果。中方呼吁乌克兰局势各方保持最大克制，保障妇女、儿童在内的所有平民安全和基本人道需求，防止发生更大规模的人道危机。

张军表示，中方对乌克兰人道局势不断恶化深表担忧，对有关平民伤亡和难民人数增加的报道感到痛惜。中方支持有关当事方保持沟通，确保人道走廊安全畅通，继续为人员撤离和人道救援提供便利。

张军指出，当前冲突造成的难民和流离失所者人数仍在增加，对乌克兰和周边国家造成巨大冲击。中方支持联合国人道协调办公室、联合国难民署、世卫组织等机构，积极开展行动，动员国际社会向所有有需要的人提供救援。前段时间，一些非洲裔、中东裔人员在撤离过程中遇到困难，应当引起重视并予以妥善解决。所有难民无论肤色、种族、宗教信仰，根据国际难民法都应获得必要保护。

张军表示，中方高度重视乌克兰人道局势，提出了六点倡议主张。中国红十字会已向乌克兰提供三批人道援助物资。其中，第三批物资包括儿童奶粉和棉被等，重点帮助乌克兰红十字会救助受冲突影响的流离失所儿童。中国欢迎各方提出的任何有助于缓解和解决乌克兰人道危机的倡议和举措。安理会肩负维护国际和平与安全的首要责任，应当为缓解乌克兰人道局势发挥积极作用。中方期待安理会能在人道问题上保持团结，体现建设性态度。

张军强调，国际社会普遍希望尽快实现停火，缓解现地局势，避免平民伤亡，这也是中方的期待。目前俄乌已举行4轮谈判，能够保持谈判就有实现停火的希望，就能开辟和平的未来。中方将继续劝和促谈，并支持联合国和各方大力开展斡旋努力，也希望各方都能多做有利于促进和谈而不是火上浇油的事情。实践证明，一味依靠制裁解决不了问题，还会制造出新的问题。在全球经济复苏乏力情况下，无限制的制裁正在破坏国际产业链供应链稳定，加剧粮食、能源危机，伤及各国特别是发展中国家民生，引发新的人道后果，这也是安理会在处理乌克兰人道问题时应该重视的问题。

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