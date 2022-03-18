@俄罗斯

根据克里姆林宫网站16日发表的声明，普京当天在一次会议上说，西方对俄罗斯的制裁严重打击全球经济。西方将经济、金融、贸易和其他制裁作为针对俄罗斯的“武器”，导致汽油、能源、食品价格上涨。这些制裁措施对欧洲与美国自身也造成打击。

泽连斯基16日以视频方式对美国国会发表讲话，请求美国在帮助乌克兰抵御俄罗斯军事行动方面作出更多努力。他在讲话中请求美国在乌克兰设立禁飞区或向乌提供战斗机。此外，他还请求美国继续加大对俄制裁力度，包括经济制裁和对俄政客的个人制裁。

俄罗斯谈判代表团团长梅金斯基16日说，与乌克兰代表团的谈判进展艰难而缓慢，但俄方希望通过谈判尽快实现和平。乌方提出按照奥地利或瑞典模式建立中立去军事化国家，保留自己的陆军和海军。目前这些问题正在俄乌国防部领导层面进行讨论。

乌克兰谈判代表团成员、乌总统办公室顾问波多利亚克当天反驳梅金斯基所说的乌方提出将采取奥地利或瑞典版本的中立模式。波多利亚克说，在当前的乌俄冲突中，所谓的中立模式只能是“乌克兰模式”，不存在其他模式和选择。

据乌克兰国家通讯社16日报道，波多利亚克在接受媒体采访时说，乌俄领导人有望在接下来几天就停火问题展开直接对话，“我们非常有信心在未来几天达成停火协议”。他说，结束这场战事的唯一途径是乌俄总统直接对话，这也是目前双方谈判的努力目标，双方正在起草供两国总统讨论和签署的相关文件。

就俄乌总统可能会面一事，俄罗斯外长拉夫罗夫16日在莫斯科与到访的土耳其外长恰武什奥卢会晤时表示，俄乌领导人之间的接触应有助于解决当前冲突的关键问题，并巩固已达成的协议，目前两国代表团正就达成相关协议而努力。

这是2月28日在白俄罗斯戈梅利州拍摄的谈判中的俄罗斯代表团成员。新华社/卫星社

@匈牙利

俄乌冲突爆发以来，大批乌克兰民众通过人道走廊前往邻国匈牙利避难。

匈牙利总理欧尔班15日在首都布达佩斯的一场活动上公开表示，匈牙利“不能充当他国冲突的牺牲品，也不会为此提供士兵和武器”。

记者：胡晓光 陈嫱 毕高峰 李奥

陈浩 邓仙来 弗尔季·奥蒂洛（报道员）

(责编：贾文婷、刘洁妍)