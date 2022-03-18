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中国代表呼吁帮助阿富汗缓解人道和经济危机

2022年03月18日08:30 | 来源：新华网
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原标题：中国代表呼吁帮助阿富汗缓解人道和经济危机

　　新华社联合国3月17日电 中国常驻联合国代表张军17日在联合国安理会通过联合国阿富汗援助团（联阿援助团）授权延期决议时作解释性发言，指出帮助阿富汗缓解人道和经济危机是当前最紧迫任务。

　　张军说，自去年8月外国军队撤出以来，阿富汗迎来和平重建的关键阶段。中方支持联合国在阿富汗问题上发挥重要作用，欢迎联阿援助团授权延期，为阿富汗和平、稳定和发展继续提供支持。

　　张军说，帮助阿富汗缓解人道和经济危机是当前最紧迫任务，也应是联阿援助团未来一段时期最重要的工作。联阿援助团应积极落实安理会决议授权，推动主要捐助国加大不附加政治条件的援助，帮助阿富汗改善民生。中方期待联阿援助团协助阿方同国际金融机构开展合作，逐步激活阿富汗商业和金融活动，推动经济社会发展。安理会决议明确阿富汗的资产属于阿富汗人民，这反映了国际社会的共同看法。根据安理会授权，联阿援助团应该为推动有关国家解冻阿资产进一步发挥协调作用。中方呼吁有关国家加快行动，将这些资产无条件归还给阿富汗人民。

　　张军表示，中方看到，阿临时政府正在积极开展对外交往，采取措施回应国际社会期待，总体方向是正确的。国际社会应坚持“阿人主导、阿人所有”原则，同阿临时政府和所有各方加强接触，积极引导，推动构建开放包容的政治架构，逐步恢复秩序、法治和经济发展。要支持阿富汗加大教育卫生领域投入，保护包括妇女儿童在内的全体人民的基本权利，打击一切形式的恐怖主义，同各国发展友好合作。

　　张军说，长期以来，阿富汗邻国和周边国家积极支持阿富汗和平、和解、重建进程，为推动阿实现和平发展作出巨大努力。中国正在筹备举办第三次阿富汗邻国外长会，愿推动地区国家加强沟通协调，为阿富汗稳定和重建创造良好环境。中方呼吁国际社会对阿富汗保持关注和投入，让阿富汗人民相信，他们没有被遗忘。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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