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中国代表在人权理事会全面阐述人权主张

2022年03月18日08:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔3月17日电 （记者张朋辉）中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭16日在联合国人权理事会第49届会议促进和保护所有人权议题下全面阐述中国人权主张，阐明全球发展倡议的重要意义。

陈旭指出，当前世界面临诸多严峻挑战，实现人人得享人权仍然任重而道远。人民幸福生活是最大的人权，各国应坚持以人民为中心，根据本国国情和人民需求，协调增进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利，促进人的全面发展，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感。

陈旭表示，人权的享有不能脱离不同国家的社会政治条件和历史文化传统。一国人权状况好不好，应由这个国家人民自己来评判，而不能以别的国家标准来衡量，更不能搞双重标准，甚至把人权当作干涉别国内政的政治工具。各国应共同推动国际关系民主化和法治化，坚持平等互信、包容互鉴、合作共赢、共同发展的理念，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。

陈旭表示，发展是享有人权的基础。习近平主席提出全球发展倡议，呼吁国际社会加快落实2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，这是中国为促进国际人权事业贡献的又一公共产品，已获得联合国和近百个国家的响应和支持。中方愿同各国一道，积极探索并落实好这一倡议，推动全球发展合作，不让任何一国、任何一人掉队。

(责编：高歌、常红)

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