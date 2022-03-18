新华社纽约3月17日电 综合新华社驻外记者报道：土耳其总统埃尔多安17日与俄罗斯总统普京通电话，再次提议普京与乌克兰总统泽连斯基前来土耳其举行会晤。乌克兰外长库列巴17日表示，他与到访的土耳其外长恰武什奥卢就集中精力组织乌俄领导人会晤达成共识。

——土耳其总统府17日发表声明说，埃尔多安与普京讨论了俄乌冲突最新发展和当地人道主义形势。埃尔多安表示，要在关键问题上达成共识，可能需要俄乌领导层进行会晤，因此他再次提议普京与泽连斯基前来土耳其举行会晤。他说，俄乌若能宣布永久停火，这将为彻底解决乌克兰危机铺平道路，希望目前俄乌之间的谈判能够取得积极成果。

——据克里姆林宫网站17日发表的声明，普京与埃尔多安在通话中详细讨论了俄罗斯特别军事行动的情况，双方着重关注了人道主义领域。普京通报了俄乌谈判进程。埃尔多安对俄方协助从乌克兰撤离土公民等表示感谢。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，乌外长库列巴17日与到访的土耳其外长恰武什奥卢举行会谈。库列巴在随后举行的记者会上表示，他与恰武什奥卢就集中精力组织乌俄领导人会晤达成共识。恰武什奥卢表示，土方愿意组织乌俄领导人会晤。目前尚难以确定乌俄领导人会晤的日期，当前的重点是为会晤创造充分条件。

——泽连斯基的社交媒体官方账号17日发表声明说，泽连斯基当天与法国总统马克龙通电话，双方讨论了俄乌冲突、向乌克兰提供支持，以及继续推动和平对话等问题。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫17日晚说，自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方182架战机和直升机、177架无人机、1393辆坦克和其他装甲车辆、134台多管火箭炮、523门野战火炮和迫击炮、1182辆特种军用车辆。（参与记者：熊思浩、李奥、李东旭）

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