改革开放40多年来，中国经济社会发展取得显著进步。中国取得脱贫攻坚的重大胜利是一项非凡成就。从人均预期寿命、义务教育普及率等其他社会发展指标看，中国的进步同样有目共睹。中国致力于让每个人都有机会获得医疗服务，都有机会实现发展。真正的发展是惠及所有人的发展，这是正在中国发生的真实故事。

——国际农业发展基金驻华代表马泰奥

我去过湖南、贵州等地的农村，那里的环境真是美极了。我在贵州农村看到，以前住在低矮草房中的农民集体迁入新建的漂亮住房，他们对新居很满意，幸福喜悦都写在脸上。中国正在扎实推进共同富裕、继续增进民生福祉。我想将来再去贵州和湖南，体验那里的乡村振兴和人民生活的不断改善。

——埃及共产党总书记萨拉赫·阿德利

中国全面实施乡村振兴战略，继续巩固脱贫攻坚成果，这将推动中国农村地区和相对落后地区取得更高水平的发展，让全体中国人民过上更加美好的生活。很多中国乡镇拥有完备的教育、医疗等配套基础设施和公共服务体系。中国城乡发展日趋平衡，这符合中国促进共同富裕的目标追求。

——意大利国际关系学者法比奥·马西莫·帕兰迪

走进一家民宿小院，窗外便是山景，仿佛身在画中。中国政府推行乡村振兴战略、践行“绿水青山就是金山银山”理念，经济效益和生态效益并重，不断满足人民对美好生活的向往。正是因为中国共产党以人民为中心，高瞻远瞩，脚踏实地，才为中国人民带来了如今的美好生活。

——《今日巴基斯坦报》资深记者米安·阿布拉

精准扶贫政策在推行过程中，中国地方各级政府对贫困现象深入调研、准确部署，做到扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准。贫困家庭可以借助政府提供的帮扶和其他机会，通过自己的勤奋努力奔向小康。中国精准扶贫的成功实践，为广大发展中国家提供了宝贵经验，增强了我们的减贫信心，有助于实现共同发展。

——浙江外国语学院巴西外教若泽·达席尔瓦

（综合本报记者李琰、黄培昭、叶琦、程是颉、张远南采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 17 版）

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