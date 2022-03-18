本报东京3月17日电 （记者岳林炜）当地时间16日夜间，日本福岛县附近海域发生强烈地震，福岛县、宫城县、岩手县等地震感强烈，引发大范围停电停水，高铁、公路等基础设施不同程度受损。截至记者发稿时，地震已导致1人死亡。

据日本气象厅介绍，当地时间16日23时34分（北京时间22时34分）和23时36分（北京时间22时36分），福岛县附近海域相继发生两次地震，震级分别达到6.1级和7.4级，气象厅对福岛县和宫城县沿海地区发出海啸警报。17日凌晨，宫城县、福岛县沿海多处观测到最高30厘米的海啸，海啸警报于17日5时全部解除。

日本内阁官房长官松野博一17日下午在记者会上表示，本次地震共造成1人死亡、161人受伤，另有1人的死因和地震的相关性尚在调查。他提醒民众，未来一周尤其是震后两三天，很可能再次发生强震。

据日本媒体报道，日本关东地区和东北地区一度出现约220万户的大规模停电。据日本厚生劳动省统计，截至当地时间17日晚8时，福岛、宫城两地共有约3.4万户处于断水状态。新干线列车在福岛站至白石藏王站区间发生脱轨，部分车厢倾斜。

日本原子力规制委员会滚动发布了日本多个核电站受地震影响及受损情况。该委员会介绍，福岛第一核电站5号机组和福岛第二核电站1号、3号机组乏燃料池水泵一度停止工作，但稍后全部恢复，没有对核燃料冷却造成影响。福岛第一核电站5号机组和福岛第二核电站2号、3号、4号机组的火灾报警器启动，但经确认均未发生火灾。

另据中国驻日本大使馆17日上午消息，暂未收到我在日同胞在地震中伤亡情况的报告。使馆正密切关注相关情况，全力做好地震相关应对工作。

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 15 版）

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