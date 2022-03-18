本报记者 李志伟

3月16日，美联储宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到0.25%至0.5%之间,这是2018年12月以来美联储首次加息。美联储的声明说，预计未来持续上调目标区间将是“适当的”，并将在接下来的货币政策会议上开始减持美国国债、机构债和机构抵押贷款支持证券，并开启缩减资产负债表进程。美联储迈入紧缩周期，其货币政策产生的外溢效应引发广泛关注。

美联储在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，近几个月来，美国就业增长强劲，失业率大幅下降，但通胀仍处于高位，反映出与新冠肺炎疫情相关的供需失衡、能源价格上涨和更广泛的价格压力。美联储当天还发布最新一期经济前景预期，将今年美国经济增长预期从此前预测的4%下调至2.8%，通胀预期则从2.6%上调至4.3%。

当前，美国通胀压力持续攀升。美国劳工部3月10日公布的数据显示，今年2月，美国消费者价格指数环比上涨0.8%，同比上涨7.9%，创下近40年来最高纪录。《今日美国》报指出，美联储正把目标“对准这场疫情的顽固经济遗产：通胀飙升”。《华尔街日报》评论说，推升通胀的因素不断增多，美联储应对难度加大。油价攀升、供应链持续受阻等因素，让美联储“面临一场艰难的抗通胀之战”。

近日，美国盖洛普公司的一项民调显示，42%的美国人将国家经济状况描述为“糟糕”，70%的人认为“美国经济状况正在恶化”，78%的人对美国的发展方向不满意。《纽约时报》称，迅速攀升的成本正在冲击消费者的钱包，导致民众信心下降。负担主要落在低收入家庭身上，他们将预算的很大一部分用于日常必需品，而这些必需品现在正迅速变得更加昂贵。

61岁的蒂莫西·古特布罗德长期生活在纽约曼哈顿。他说：“虽然我工作很努力，但我的预算少得可怜。对于没有赚到很多钱的人来说，你必须变得聪明，开始节省开支。”《纽约时报》称，普通工人的工资并没有跟上通货膨胀的步伐，消费者要支付更多汽油费。美国食品价格也大幅上涨，对于预算紧张的消费者来说是非常困难的。

美国银行全球经济研究负责人伊桑·哈里斯认为，美联储加息的决定标志着货币政策的重大转变，债券市场认为美联储释放的信息偏“鹰派”。摩根大通资产管理部门首席全球策略师戴维·凯利表示，美联储官员对今年联邦基金利率走势释放的信号非常激进，但现在有很多不确定性，很多金融资产建立在超低利率基础上，希望美联储能够保持灵活性。

美国前财政部长拉里·萨默斯批评说，美联储在过去一年里对通胀的反应过于轻慢，“将不得不转向一个截然不同的方向前进”，以“避免滞胀（高通胀和增长停滞）以及现在美国公众对国家信心的丧失”。美国致同会计师事务所首席经济学家戴安娜·斯旺克认为，当前形势下，美国通胀有可能从一个阶段性问题演变成一个长期性问题，美联储在政策选择上必须小心翼翼地走钢丝。“在这个过程中，最危险的就是通胀一旦扎下根来，你就很难摆脱它。”

（本报华盛顿3月17日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 15 版）

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