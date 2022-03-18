本报记者 闫韫明

南非总统拉马福萨近日发表国情咨文表示，南非经济复苏进程正在加快，政府将进一步深化改革，重振经济。

2021年，南非在抗击新冠肺炎疫情的同时，通过加强基础设施建设、刺激就业、推动能源设施升级等，实现经济较快发展，同比增长4.9%。南非政府预计今年经济增速为2.1%。拉马福萨表示，南非已为3000万以上人次接种新冠疫苗，近42%的成年人和60%的50岁以上人群接种了疫苗，为经济复苏提供了坚实基础。

“基础设施建设将成为南非经济复苏的重心。”拉马福萨在国情咨文中宣布，将成立基础设施基金，在10年内拨款1000亿兰特（1美元约合15兰特），优先考虑投资能源、道路、水资源等领域，以支持经济增长、保障民生。

在道路建设方面，南非提出将扩大农村桥梁建造计划，从目前每年交付14座桥梁增加到95座。还将在未来3年内建设或升级685公里的农村公路。拉马福萨表示：“对于数百万生活在农村地区的人来说，道路和桥梁为他们提供了进入市场、获得就业和社会服务的途径。”此外，基础设施基金还将投资学生宿舍、社会福利住房、电信、公共卫生以及交通等建设项目。根据规划，南非政府还将增加发电项目建设，针对国家电力系统进行结构性改革。

拉马福萨表示，南非还面临着贫困、高失业率、电力危机等问题。政府将推动多部门合作，力争创造更多就业机会。南非政府于2020年启动了总统就业刺激计划，具体措施包括，为学校雇用超过50万名教育及相关人员；内政部招收1万名失业青年，负责将政府的纸质文件进行数字化处理；成立社会就业基金，在城市农业、幼儿教育、公共艺术等领域创造5万个工作机会等。

为鼓励中小企业招聘更多雇员，南非政府将进一步优化与就业相关的税收激励措施，并扩大实施范围。政府还创立了为年轻求职者提供支持的网络平台，注册用户超过230万人，其中超过60万人找到了工作。疫情防控期间，南非政府还提高了对贫困家庭的支持力度，社会救济金惠及逾1000万人。政府决定，将救济金计划再延长一年至2023年3月。南非农业部门也将向农民提供更多支持，预计今年的惠农政策将覆盖25万名小农户。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 15 版）

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