美国只要求其他国家遵约，自己却不接受核查。透过美国对国际规则合则用、不合则弃的行径，人们看到的是美国的霸权主义本色

近期，有关美国在乌克兰开展生物军事活动的讨论不断升温。俄罗斯公布了一系列原始文件，指控美国违反《禁止生物武器公约》。美国先是矢口否认，继而试图反咬一口，这种反应进一步加剧了国际社会对美国生物军事活动的疑虑。

美方先是把俄罗斯的指控一概称为“虚假信息”和“阴谋论”，接着又指称“俄方要对乌克兰使用生化武器”。发现这样无法蒙混过关，白宫、国务院、国防部一批官员轮番出面“救场”，声称美方“历来公开透明”“完全遵守《禁止生物武器公约》和《禁止化学武器公约》”。美国还发布所谓“事实文件”，试图对其在乌克兰和全球的生物军事活动作出“澄清”。然而，美方的澄清漏洞百出，连其在乌克兰的合作实验室数量这种最基本的信息都前后不一，无法令人信服。

“遵约”“核查”一向是美国外交惯用的高频词。几十年来，美国动不动就指手画脚，对别国遵约情况“表达关切”，要求别国接受核查，甚至寻找各种借口对别国实施制裁、动武；轮到对自己的指控，美国却不愿、不敢以正确的态度面对，只想用一句“我遵约了”应付了事。这是典型的双重标准。

早在《禁止化学武器公约》生效前的1993年，美国就以所谓“情报”为借口，污蔑中国“银河号”货轮载有敏感化学品，并在没有任何法理依据的情况下，强行在公海上对主权国家从事正常航运活动的商用货轮进行干扰拦截。结果是美方一无所获，只能灰溜溜地承认，“银河号”没有运载违禁品。2003年2月，时任美国国务卿鲍威尔在联合国安理会拿着一瓶白色粉末，指称伊拉克发展大规模杀伤性武器，随后绕过安理会悍然入侵伊拉克，遵循的也是同样的虚伪逻辑。

时代在变，美国的这种虚伪逻辑却从未改变——只要求其他国家遵约，自己绝对不接受核查。美国在国际规则面前为所欲为，合则用、不合则弃的行径，让人们日益看清其霸权主义的本色。

作为《禁止生物武器公约》存约国，美国十分清楚自己应该履行的公约义务。20年来，由于美国独家反对，《禁止生物武器公约》框架下一直没能建立核查机制，国际社会无从查证美国是否违约。然而，《禁止生物武器公约》第五条、第六条所确立的争端解决程序仍然有效，美国有义务向国际社会作出澄清，以便国际社会作出评判。生物安全事关全球共同利益，绝不是美国一家说了算的事情。

作为国际社会大家庭的一员，美国有义务遵守国际规则，就其生物军事活动给世界一个交代。固守双重标准只会让自己信誉破产。

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 15 版）

(责编：白宇、胡永秋)