本报3月17日电 （记者张朋辉）3月16日，中国常驻联合国日内瓦代表团在联合国人权理事会第四十九届会议期间，举办“香港明天更美好”主题视频会议。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭、香港特区政府政务司司长李家超、特区立法会有关议员和特区青年代表出席。40余国常驻代表和高级外交官、联合国人权高专办官员和媒体记者等90余人参加。

陈旭表示，香港回归以来，“一国两制”“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实。随着香港国安法颁布实施和特区选举制度修改完善，香港迎来了由乱及治、由治及兴的历史性转折，香港居民各项合法权利在安全环境中得到更好行使。香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉，任何妄图插手香港事务、破坏香港繁荣稳定的图谋注定失败。中国中央政府和全国人民高度关注当前香港疫情，正竭尽所能支援香港抗疫。相信在中央政府和全国人民全力支持下，在香港特区政府和社会各界共同努力下，香港一定能够战胜疫情，香港必将迎来更加美好的明天。

李家超指出，香港国安法有效制止了暴力、破坏和混乱，使香港恢复了和平与稳定。修改完善后的选举制度有效落实“爱国者治港”原则，展现了广泛代表性和均衡参与性，香港立法会工作质量与效率明显提高。香港正与第五波新冠疫情展开斗争，中央政府迅速向特区全力给予支持，我们对战胜疫情充满信心。

香港特区立法会议员周浩鼎、陈颖欣，全国港澳研究会理事黄梓谦，香港专业人士协会理事刘仲恒，国泰君安国际控股有限公司董事会办公室联席董事严一力结合自身经历，介绍香港国安法颁布实施、香港选举制度修改完善给香港带来的积极变化，指出香港实现了从混乱到稳定和繁荣的转变，香港选举制度漏洞被有效堵塞，民众恢复了对香港政治制度的信心，香港迎来了更多战略机遇和更大发展空间。美西方国家不断插手香港事务、干涉中国内政，目的是遏制和破坏中国发展。感谢中央政府坚定地与香港站在一起，全力支持香港抗击疫情，保障香港民众的生命和健康。

俄罗斯、伊朗、斯里兰卡、朝鲜、古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜、尼日尔、南苏丹、厄立特里亚、老挝、喀麦隆、叙利亚、白俄罗斯等国常驻代表和高级外交官纷纷发言，表示坚定支持一个中国原则，香港是中国不可分离的一部分，支持中国在香港实施“一国两制”，支持中国通过立法手段维护国家安全，香港事务纯属中国内政，外界不得干涉。此次会议有助于国际社会全面完整了解香港最新情况，香港居民的权利在安全环境中得到更好行使。一些国家在涉港问题上肆意散布虚假信息，攻击抹黑中国，其政治图谋路人皆知，绝不会得逞。祝愿香港在中国中央政府和全体中国人民支持下早日取得抗击疫情的胜利。

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 03 版）

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