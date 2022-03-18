本报记者 于 洋

在北京冬奥会上，匈牙利代表团获得1金2铜，这也是匈牙利代表团在冬奥会上取得的最好成绩。匈牙利滑冰协会秘书长瓦拉迪·奥索莉亚日前在接受本报记者采访时表示：“北京冬奥会令人难忘。面对疫情影响，北京能够举办如此高质量的、团结的国际体育盛会令人惊叹，也给匈牙利代表团成员留下了非常美好的回忆。”

奥索莉亚在匈牙利滑冰协会工作了19年，参与了多届冬奥会匈牙利代表团的组织和协调工作。今年，匈牙利短道速滑运动员刷新了该项目男子1500米的奥运纪录。奥索莉亚表示，匈牙利能够实现突破，离不开与中国的长期合作。匈牙利短道速滑队主教练来自中国，已执教10年，将“一张白纸”般的匈牙利短道速滑队带上了冬奥会的领奖台。

“过去几年，匈中在短道速滑项目上建立起良好的交流与合作关系。”奥索莉亚表示，两国运动员经常共同训练、互相切磋，结下深厚友谊。她为两国运动员在北京冬奥会上取得的佳绩感到高兴，“匈牙利并不是冰雪运动的传统强国。匈牙利运动员在此次北京冬奥会取得好成绩，一定能激励国内更多青少年热爱并参与冰雪运动，推动冬季项目发展”。

北京冬奥会上，5G、氢能出行、100%绿电等高新技术应用展示，吸引众多目光。“北京冬奥会向我们展示了绿色奥运、科技奥运的生动实践。”奥索莉亚认为，冰雪运动是贴近自然的、健康的。推广冰雪运动的同时，也能推广其背后的绿色理念。“北京冬奥会很好践行了绿色环保理念，将对奥运会的未来发展产生积极深远影响。”

奥索莉亚表示，北京冬奥会、冬残奥会期间，中国疫情防控科学有效，服务和保障工作十分出色。“感谢中方的组织者和志愿者，他们提供了高科技、高标准的比赛场馆和保障服务，让来自世界各地的运动员能够追寻和实现自己的梦想。”

（本报华沙电）

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)