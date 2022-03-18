西亚梅利耶·拉图

中国万里驰援，不仅向汤加传递了中国温度，更展现命运与共、同心克难的情谊

今年1月，汤加遭遇火山爆发并引发海啸等严重灾害。在救灾和灾后重建的过程中，汤加得到了来自中国的真诚关心和帮助。

中国给予汤加的援助最为及时、批次最多。1月19日，中国政府第一时间通过驻汤加大使馆紧急筹措物资，向汤加捐赠价值28万元人民币的饮用水、食品等应急物品，这是汤加在灾后收到的首批救援物资。汤加是世界上少数没有河流的国家之一。火山灰污染了水源，导致饮用水严重缺乏。中国驻汤加大使馆和在汤加中资企业将自己储备的淡水等捐出，解了汤加的燃眉之急。1月27日，中国政府通过中国驻斐济大使馆紧急筹集的50吨救灾物资通过海运送抵汤加。斐济毗邻汤加，通过这样的方式可以争取到最关键的黄金救援时间。

中国的援助也非常具有前瞻性。去年12月，中国—太平洋岛国应急物资储备库在广州市正式启用，这一储备库在汤加救灾物资的紧急筹集中发挥了重要作用。1月24日，由该应急物资储备库准备的援助物资集结完毕，随即运往汤加。这批物资包括饮用水、罐头、口罩、手套、帐篷等，物资箱上用汤加语、中文、英文写着“四海皆兄弟，万里同日升”。的确，中国援助体现的兄弟情谊令人感动。

中国还积极帮助汤加灾后基础设施重建。2月中旬，中国援助汤加的推土机、卡车、挖掘机等119件重型机械设备运抵，加快了汤加灾后重建进程。考虑到中国与汤加相距1万多公里，这些援助愈发显得可贵。

自1998年两国建交以来，中国多次为汤加雪中送炭。汤加地处环太平洋火山地震带，而且热带旋风频发。凡有灾害，我们总能得到中国朋友的及时帮助。2006年，汤加遭受“瓦伊努”热带气旋袭击，中国及时捐赠2万美元紧急赈灾援助。2018年，汤加遭受超强热带气旋“基塔”，中国政府第一时间提供紧急人道主义援助，帮助我们开展抢险救灾和灾后重建工作，之后又捐赠了大批储水罐。2021年9月，中国向汤加援助了500个家用水罐，有力支持了汤加政府实施的“国家水罐计划”，保障了汤加普通家庭的饮水安全。

面对席卷全球的新冠肺炎疫情，中国积极向汤加提供帮助。2020年3月，中国同汤加等太平洋岛国举行卫生专家视频会议，分享疫情防控经验。中国还多次向汤加捐助包括红外体温计、诊断器材、防护服、医用手套、面罩、护目镜、口罩等医疗防护物资。

中国是汤加最值得信赖的朋友。中国万里驰援，不仅向汤加传递了中国温度，也展现出命运与共、同心克难的情谊。身处困境时更知友情的珍贵。汤加首相索瓦莱尼道出了我们的心声：“有中国这样的好朋友，是汤加的幸运！”

（作者为汤中友协秘书长、汤加前驻华大使）

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)