2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键一年。十三届全国人大五次会议审议通过的《政府工作报告》提出，大力抓好农业生产，促进乡村全面振兴。接受本报记者采访的国际人士表示，中国打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，历史性解决了绝对贫困问题，为促进共同富裕奠定了坚实基础。中国继续巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，充分彰显了以人民为中心的发展思想。

“进一步释放农村发展活力”

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚曾多次访问中国，见证了中国农村日新月异的变化。2018年，他前往安徽凤阳县小岗村参观考察，村里四通八达的道路、良好的居住环境、农田里的新型农机，以及“对症下药”的扶贫举措，都给他留下了深刻印象。“我看到中国农业不断发展，农村条件不断改善，农民的生活越过越好，越来越多的人愿意回到农村参与建设。”

森特利亚认为，中国历史性解决了绝对贫困问题，这是人类历史上最伟大的成就之一，为全球减贫事业作出了重要贡献。“现在，中国政府进一步巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴，促进农业农村现代化。脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，为农村发展指明了方向。”

波兰前驻上海总领事、中国问题专家塞尔韦斯特·沙法什表示，中国为全球减贫事业贡献了中国智慧和中国方案。“中国不断加大对‘三农’工作的支持力度，通过改善农村基础设施、推动农村产业升级等方式促进农民生活水平更上一层楼，值得称赞。”

古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多认为，中国全面推进乡村振兴，体现了对“三农”工作的高度重视。“乡村振兴能够进一步提升农业现代化水平，进一步释放农村发展活力，进一步提升农民的幸福感。”

荷兰农业问题专家艾菲特·雅可布森表示，中国高度重视农业农村发展，提升农村经济的活力和吸引力。“农村的发展进步，将推动中国经济实现更加均衡、可持续的发展。”

“农民的生活越来越好”

中国政府友谊奖获得者、匈牙利农业专家卡若利·赫鲁特科过去20多年间多次来到中国西部农村，帮助当地引进优良的樱桃品种和砧木，向果农传授樱桃种植技术，助力当地脱贫。“我第一次来中国的时候，见到的大多数农民还比较贫穷。如今，果农们几乎家家有汽车、电脑，人人都有手机，农民的生活越来越好。”

赫鲁特科认为，中国政府高度重视“三农”工作，积极推动乡村振兴，不断加强农村基础设施建设，推进农村产业融合。“现在，果农们把樱桃园打造成乡村旅游景点，春天赏花、秋天采摘，还生产与樱桃有关的副产品，利用电商平台进行销售，将生产、旅游和消费结合起来，取得了良好的效益。”

世界知名旅游指南丛书《孤独星球》前编辑梅根·伊芙斯在浙江安吉生活期间曾走访当地茶园。她发现，当地政府指导茶农发展乡村旅游，外地游客来到茶园，不仅可以体验乡村民宿，还能观摩茶叶制作，体验茶文化。“这不仅丰富了游客的生活经历，更重要的是，茶农获得了收益，乡村实现了长足发展。”

墨西哥普埃布拉自治大学教授罗伊纱曾前往安徽合肥周边的农村考察。她注意到，当地政府采取“产业扶贫+就业扶贫”的模式，利用奶牛养殖和乳制品加工等带动就业，帮助农民稳步增收。罗伊纱说，中国各地政府因地制宜发展特色产业，为农民创造可持续的增收方式，“增强脱贫地区的自主发展能力，这令人钦佩”。

阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任马尔塞拉·穆萨贝留曾到访福建农村，他发现那里环境优美整洁，建筑雅致有序，村民安居乐业。有的村落将世代居住的传统土楼改造成景点，发展乡村旅游；有的村落种植茶叶，利用电商渠道向外销售；有的村落传承手工艺技巧，制作精美的手工艺品……“中国全面推进乡村振兴，欣欣向荣的发展景象令人印象深刻。”

“切实提升农民的幸福感、获得感”

比利时前驻华大使、欧盟中国联合创新中心联合创始人帕特里克·奈斯在云南省昆明市东川区乌龙镇园子村生活多年。这些年来，村里的基础设施更加完备，村容村貌更加整洁，还发展起乡村旅游、农村电商等特色产业，产业兴旺，环境优美，农民生活更加富足。奈斯表示：“中国政府以人民为中心的发展思想，将乡村振兴与生态保护结合起来，既注重提升农民的生活质量，也注重建设优美宜居的乡村环境，村民们真正过上了小康生活。”

西班牙中国政策观察中心主任胡里奥·里奥斯表示，中国全面建成了小康社会，正向着第二个百年奋斗目标阔步前进。中国全面推进乡村振兴，最终受益的是广大农民。“中国始终坚持以人民为中心的发展思想，努力确保农业农村发展成果造福农民。”

沙法什认为，乡村振兴能够切实缩小中国的城乡差距，“切实提升农民的幸福感、获得感”。

“对于一个始终以人民为中心、为人民谋幸福的政党来说，保障和改善民生只有连续不断的新起点。”穆萨贝留说，中国全面推进乡村振兴，投入大量资源加强农村基础设施建设，改善农村面貌，“充分释放了农村的发展潜力，为广大农民带来实实在在的好处”。

在雅可布森看来，中国在推动农村经济发展、促进城乡融合方面取得的成绩，为广大发展中国家提供了宝贵的经验。

墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任恩里克·杜塞尔表示，中国朝着共同富裕的方向稳步前进，不仅对中国自身意义重大，也会为其他致力于缩小贫富差距的国家带来启示。

（本报北京、马德里、墨西哥城、华沙、布鲁塞尔、罗马、伦敦3月17日电 记者戴楷然、陈晓航、谢佳宁、于洋、张朋辉、郑彬、谢亚宏、邢雪）

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)