人民网开罗3月17日电 （记者沈小晓）“接种了两针国药疫苗之后，我放心了许多。接种疫苗之后，我仍然每天做好防护，出门戴口罩，少去人群聚集的地方。”中建埃及分公司奥马尔·拉斯兰告诉记者。

25岁的奥马尔·拉斯兰是中建埃及分公司群工部的一名员工，去年11月入职中建。他曾在中国同济大学学习汉语国际教育，目前在中建埃及分公司从事媒介和公共关系的工作。去年4月4日和4月25日，拉斯兰分别接种了两剂中国国药新冠疫苗。“在接种两剂国药疫苗后，我的身体没有产生不良反应，我感到很放心。”拉斯兰表示，新冠病毒传播速度快、对人的身体影响重大，尤其现在又出现各种变异毒株，更是令人担心。“我认为中国采取的防疫措施、鼓励民众打疫苗是很有必要的。”拉斯兰说。

传播防疫知识、做好防疫宣传、提高员工的防范意识与防范能力、平抑和消除恐慌心理和情绪，也是拉斯兰在中建埃及分公司的日常工作内容。“我们现在进入疫情防控常态化状态，防疫工作体现在日常的工作中，比如落实消毒、通风等防控措施，要求员工戴口罩、测体温、勤洗手、常消毒等。我们还会制作一些宣传片，提醒大家要做好日常防护。”

自疫情暴发以来，中埃抗疫合作不断深化，疫苗合作亮点纷呈。2020年12月，中埃签署《关于新冠病毒疫苗合作意向书》，埃及成为非洲大陆第一个同中国合作生产新冠疫苗的国家。为了帮助埃及实现今年中70%的接种目标，为埃及人民构筑“免疫长城”，中方多次向埃方捐赠中国疫苗。埃及代理卫生与人口部长加法尔表示，中方提供的疫苗援助是埃及目前为止收到的最大规模的外国疫苗援助，中国疫苗也是埃及当地目前使用率最高的疫苗。

在中国读书期间，拉斯兰利用假期走过了中国的30多个城市，最喜欢的城市是上海。拉斯兰表示，在疫苗的保护下，他对疫情尽早结束抱有乐观的期待。“疫情结束后，我还想去上海，看看外滩，再从杨浦大桥一路沿着黄浦江骑自行车到南浦大桥。”拉斯兰说。

(责编：高歌、常红)