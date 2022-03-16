新华社北京3月16日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基15日在首都基辅与到访的波兰、捷克和斯洛文尼亚三国总理举行会谈，重点讨论了乌克兰的安全保障、对俄罗斯制裁和乌克兰的欧盟候选国地位问题。俄罗斯谈判代表团团长梅金斯基16日说，俄乌谈判进展艰难而缓慢，双方正在讨论与乌军队规模有关的一系列问题。

——据乌克兰总统网站消息，泽连斯基15日与乘火车到访基辅的波兰总理莫拉维茨基、捷克总理菲亚拉和斯洛文尼亚总理扬沙举行了会谈。这是自2月24日俄在乌开展特别军事行动以来，欧盟国家领导人首次访问乌克兰。泽连斯基在会后的记者会上表示，会谈重点讨论了乌克兰的安全保障、对俄制裁和乌克兰的欧盟候选国地位问题。各方还讨论了战后乌克兰重建和国际援助问题。波兰总理府15日说，三国总理是作为“欧洲理事会的代表”前往基辅与乌克兰领导人进行会谈的。

另据乌克兰国家通讯社报道，扬沙在记者会上表示，此行目的是向外界明确传递一个信号，即乌克兰应尽快获得欧盟候选国地位，“这一信号不仅应当被欧盟接受，也应当被攻击乌克兰的国家接受”。

——俄罗斯谈判代表团团长梅金斯基16日说，与乌克兰代表团的谈判进展艰难而缓慢，但俄方希望通过谈判尽快实现和平。双方各自的立场都清晰明确，并在会谈中就某些问题取得一些进展。双方正在讨论乌克兰中立地位、实现乌去军事化以及与乌军队规模有关的一系列问题。乌方提出按照奥地利或瑞典模式建立中立去军事化国家，保留自己的陆军和海军。目前这些问题正在俄乌国防部领导层面进行讨论。

——乌克兰谈判代表团成员、乌总统办公室顾问波多利亚克16日反驳梅金斯基所说的乌方提出将采取奥地利或瑞典版本的中立模式。波多利亚克说，在当前的乌俄冲突中，所谓的中立模式只能是“乌克兰模式”，不存在其他模式和选择。他强调，乌方需要“绝对的安全保障”，安全保障的缔约国必须确保乌克兰遇到类似当前情况时不会袖手旁观。

——泽连斯基16日以视频方式对美国国会发表讲话，请求美国在帮助乌克兰抵御俄罗斯军事行动方面作出更多努力。他在讲话中请求美国在乌克兰设立禁飞区或向乌提供战斗机。此外，他还请求美国继续加大对俄制裁力度，包括经济制裁和对俄政客的个人制裁。

——据乌克兰国家通讯社报道，乌克兰总检察长伊琳娜·韦涅季克托娃16日说，截至当日上午，乌俄交战已导致103名乌克兰儿童死亡。泽连斯基16日签署默哀法令，规定每天9时乌克兰全境默哀一分钟，以悼念乌俄冲突中死亡的乌克兰公民。哈尔科夫州当地政府官员16日在社交媒体发布消息说，哈尔科夫在过去一天受到俄军50余次袭击。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫16日说，自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方111架战机、68架直升机、160架无人机、159套防空导弹系统、1353辆坦克和其他装甲车辆、129台多管火箭炮、493门野战火炮和迫击炮、1096辆特种军用车辆。

——乌克兰武装部队总参谋部16日在社交媒体发布声明说，俄军正在继续推进战略攻击行动，但俄军试图击溃乌军、会师卢甘斯克和顿涅茨克、控制第聂伯河左岸地区的作战目标尚未达成，俄军在顿涅茨克的攻击行动部分实现了其意图，但在尼古拉耶夫方向，俄军遭到阻击。声明说，俄罗斯军队正在恢复在基辅市北郊的攻击行动并试图向基辅方向推进，最终俄军攻击受挫后转入防守。

——俄罗斯外长拉夫罗夫16日在莫斯科与到访的土耳其外长恰武什奥卢会晤时表示，虽然俄方与土方对乌克兰局势持不同态度，但俄方赞赏土方为客观处理当前危机所作努力，俄方愿继续在土方参与下与乌方进行外长级接触。就俄乌总统可能会面一事，拉夫罗夫说，两国领导人之间的接触应有助于解决当前冲突的关键问题，并巩固已达成的协议，目前两国代表团正就达成相关协议而努力。

——美国国务院15日以“侵犯人权”和“腐败”为由宣布对白俄罗斯总统卢卡申科实施制裁，禁止卢卡申科夫妇和他们的3个儿子入境美国。美国国务院当天还宣布对包括俄国民近卫军总司令维克多·佐洛托夫在内的11名俄高级国防官员和两名俄联邦安全局官员实施制裁，理由是他们参与镇压俄国内反对俄对乌采取特别军事行动的抗议活动、打压乌东部反俄人士以及其他“侵犯人权”行为。美国国务院同时宣布对若干俄政府现任及前任官员及其他个人实施签证限制措施，受到签证限制的还有25名白俄罗斯人。

——日本首相岸田文雄16日晚在东京召开记者会宣布，日本将取消俄罗斯贸易最惠国待遇，禁止对俄奢侈品出口和部分物品进口。（参与记者：李东旭、李铭、耿鹏宇、邓仙来、姜俏梅、陈琛、张章）

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