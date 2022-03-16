新华社布鲁塞尔3月16日电 综述：欧洲多国疫情反弹 专家谨慎看待放开防控

新华社记者

荷兰、法国、德国等国日前宣布进一步放开新冠防疫措施，而此前由于逐步放开限制措施等因素，欧洲部分国家疫情数据出现不同程度反弹。一些国家专家对进一步放开防疫措施持谨慎态度。

疫情数据反弹

比利时自3月4日解除防控措施以来，疫情出现小幅反弹。据比利时国家公共卫生研究所15日公布的数据，3月5日至11日，该国日均新增确诊病例7936例，较前一周增加31%，住院病例增加7%。

奥地利自3月初全面放开防疫措施后，新冠感染数据快速增长，单日新增确诊病例数屡创新高。3月9日至11日，奥地利连续3天单日新增确诊病例接近5万例。

意大利新冠疫情在经过数周缓和后，各项数据重新呈现恶化趋势。据意卫生部门发布的最新数据，在刚过去的一周，反映病毒传播情况的基本感染数(R0)由此前一周的0.75上升到0.83。

爱尔兰政府自2月28日起不再强制要求人们戴口罩。两周来，该国新冠确诊病例数和住院病例数大幅上升。爱尔兰卫生部15日公布的数据显示，该国当日新增确诊病例6284例，住院病例1047例，分别比两周前增加约176%和72%。

荷兰国家公共卫生与环境研究所15日发布的数据显示，截至15日的一周内，该国新增确诊病例429252例，比前一周减少2%；但新增入院病例比前一周增加14%，重症病例增加6%。其中，70岁以上老年人确诊病例数比前一周增加一倍。

防疫措施放开

荷兰卫生大臣恩斯特·克伊佩尔斯15日宣布，将从23日起进一步放开防疫措施，包括：取消乘坐公共交通工具和进入机场必须戴口罩的规定，仅建议戴口罩；取消远程工作的建议；进入500人以上的场所不再要求出示核酸检测阴性结果。

法国14日起停用“疫苗通行证”，但该措施在医疗卫生和养老院等场所内仍适用；除搭乘公共交通工具外，不再强制要求人们室内戴口罩。

德国政府日前通过一项法律草案，规定从20日起取消大多数新冠防疫措施：仅要求人们在医院、护理机构内以及搭乘公共交通工具时戴口罩，中小学和养老院定期开展新冠病毒检测。

希腊民航局自15日起进一步放松了入境限制，取消了入境旅客必须填写旅客定位表的规定。英国政府宣布，将于18日凌晨4时起，取消所有入境限制措施，旅客不再参与新冠检测或填写旅客定位表。

专家态度谨慎

法国巴斯德研究所流行病学家、新冠疫情科学委员会成员阿诺·丰塔内14日表示，当前气候条件仍有利于病毒传播，对于新冠感染高风险人群，最好继续戴口罩。法国法兰西岛大区埃松省一家私立医院重症部门负责人爱德华·奥巴迪亚日前表示，不再强制戴口罩为时尚早，可能造成疫情反弹，在人流密集场所和封闭公共场所戴口罩仍然非常重要。

芬兰赫尔辛基和乌西马医院区副主任医师埃娃·罗察莱宁14日表示，现在还不是摘口罩的时候，她希望戴口罩的建议延续至4月底。

罗马尼亚卫生部部长拉菲拉15日表示，从医学角度看，每天数千例新增确诊病例说明存在社区传播，民众应保持谨慎和负责任的态度，避免出现住院病人激增的现象。

荷兰专家警告说，目前还不能肯定是否已经达到峰值，如果防疫措施进一步放开，预计入院病例会进一步增加，未来几周会对医疗系统构成较大压力。（执笔记者：林浩；参与记者：于帅帅、张毅荣、刘昕宇、陈晨、潘革平、王湘江、张琪、郭爽、林惠芬、李学军、周啸天、徐谦）

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