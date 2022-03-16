新华社北京3月16日电（记者王宾、成欣）外交部发言人赵立坚16日在例行记者会上就乌克兰问题答问时表示，美方最近发布了很多针对中国的挑衅言论，暴露出美方根深蒂固的冷战零和思维和集团对抗思想。他敦促美方不得以任何方式损害中方正当权益，“美方若一意孤行，中方必将强力反制”。

赵立坚举例说，美国白宫新闻秘书普萨基称，美方并不是要改变中方对中俄合作的立场，而是向中方表明，如支持俄侵略行为将面临何种后果；中俄经济加起来仅占世界经济总量的25%，而七国集团则占50%以上；即便中方无视美警告助俄应对制裁影响，美仍掌握一系列工具，可与欧洲伙伴协调运用。

“美方的这些言论是赤裸裸的霸凌胁迫，暴露了美国政府根深蒂固的冷战零和思维和集团对抗思想，这是美国所谓‘从实力地位出发’哲学的又一产物。”赵立坚说。

他说，在乌克兰问题上，中方始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直独立自主地作出判断，表明主张。中方一直呼吁对话谈判，推动局势降温，并为化解当前危机提出中方倡议。任何抹杀中方努力、歪曲中方意图、造谣抹黑中国的虚假信息，都是不负责任的，都是不道德的。

赵立坚强调，制裁从来不是解决问题的有效途径。中方反对美方任何形式的单边制裁和“长臂管辖”，将坚决维护中国企业和个人的正当权益。

“美方一方面寻求中方支持配合，一方面对中方挥舞制裁大棒，这是行不通的。我们敦促美方不得以任何方式损害中方正当权益。美方若一意孤行，中方必将强力反制。”赵立坚说。

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