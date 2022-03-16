人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

外交部：美方若一意孤行，中方必将强力反制

2022年03月16日21:46 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月16日电（记者王宾、成欣）外交部发言人赵立坚16日在例行记者会上就乌克兰问题答问时表示，美方最近发布了很多针对中国的挑衅言论，暴露出美方根深蒂固的冷战零和思维和集团对抗思想。他敦促美方不得以任何方式损害中方正当权益，“美方若一意孤行，中方必将强力反制”。

　　赵立坚举例说，美国白宫新闻秘书普萨基称，美方并不是要改变中方对中俄合作的立场，而是向中方表明，如支持俄侵略行为将面临何种后果；中俄经济加起来仅占世界经济总量的25%，而七国集团则占50%以上；即便中方无视美警告助俄应对制裁影响，美仍掌握一系列工具，可与欧洲伙伴协调运用。

　　“美方的这些言论是赤裸裸的霸凌胁迫，暴露了美国政府根深蒂固的冷战零和思维和集团对抗思想，这是美国所谓‘从实力地位出发’哲学的又一产物。”赵立坚说。

　　他说，在乌克兰问题上，中方始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直独立自主地作出判断，表明主张。中方一直呼吁对话谈判，推动局势降温，并为化解当前危机提出中方倡议。任何抹杀中方努力、歪曲中方意图、造谣抹黑中国的虚假信息，都是不负责任的，都是不道德的。

　　赵立坚强调，制裁从来不是解决问题的有效途径。中方反对美方任何形式的单边制裁和“长臂管辖”，将坚决维护中国企业和个人的正当权益。

　　“美方一方面寻求中方支持配合，一方面对中方挥舞制裁大棒，这是行不通的。我们敦促美方不得以任何方式损害中方正当权益。美方若一意孤行，中方必将强力反制。”赵立坚说。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部