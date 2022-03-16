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土耳其专家：美国应将其在乌克兰的生物实验室公之于众并接受监督

2022年03月16日20:52 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯坦布尔3月16日电（记者王峰 沙达提）两名土耳其专家日前接受新华社记者视频专访时表示，美国应该将其在乌克兰的生物实验室公之于众并接受监督，在“尚未将世界拖入危险进程之前”全面澄清其所有活动细节。

　　土耳其医学生物学和遗传学专家、马尔马拉大学和于斯屈达尔大学学者科尔库特·乌卢詹说，美国应该将其在乌克兰的生物实验室公之于众，在实验室里进行的研究也应保持公开。此外必须设立道德委员会，一切都需要由多方组成的独立机构对其进行监督。

　　乌卢詹表示，这些实验室应由一个相关国家科学家特别是第三方科学家参与的团队，分步骤、谨慎安全地清空。实验室的病原体必须以某种方式灭活，至少应将它们对环境和生态系统的威胁降低到最低限度。“假如真出现了泄漏，秘密进行的研究失控，那结果可能会是灾难性的。”

　　土耳其巴赫切谢希尔大学安全专家阿卜杜拉·阿加尔表示，美国应使其在乌克兰的生物实验室尽可能“透明”，在“尚未将世界拖入危险进程之前”全面澄清其所有活动细节。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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